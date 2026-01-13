Senior Optical Design Coordinator
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en mycket senior Optical Design Coordinator till ett uppdrag hos ett globalt ledande teknikbolag med avancerade system- och kameralösningar för fordonsindustrin. I rollen är du den tekniska länken mellan interna utvecklingsteam och kundnära applikationsprojekt, med fokus på optiska system och kameraanvändning i fordon.
Som Optical Design Coordinator representerar du Optical Systems i tekniska dialoger med OEM:er samt Tier-1- och Tier-2-leverantörer. Du säkerställer korrekta antaganden för användning av kamerasystem (Assumptions of Use) och att installation och integration i fordon sker på ett tekniskt robust och kvalitetssäkrat sätt.
ArbetsuppgifterVara teknisk huvudkontakt för Optical Systems i kund- och leverantörsmöten som drivs av applikationsprojekt
Ge tekniskt stöd och klargöranden kopplat till optisk design och kamera-AoU
Leda och koordinera kundspecifika tekniska utredningar samt optiska designaktiviteter
Delta i och driva tekniska diskussioner och design reviews med OEM:er, Tier-1 och Tier-2
Stödja efter RFQ, inklusive felsökning och hantering av tekniska kundfrågor
Säkerställa teknisk dokumentation, exempelvis specifikationer, kamera-AoU och överenskommelser med leverantörer
Säkerställa att inkommande behov från applikationsprojekt omhändertas i Optical Systems backlog
Driva utredningar kring sensorprestanda tillsammans med sensor- och kameraleverantörer
Koordinera arbete kring ljusfällors reflektionsegenskaper och fastställa godkända lösningar tillsammans med kund
Säkerställa vilka optiska karakteriseringar och data som ska levereras för prototypkameror
Utvärdera och testa OEM-förslag kring opto-mekaniska lösningar, exempelvis vindrutor och värmetrådar
Säkerställa korrekt testfordonskonfiguration
KravMinst 8 års erfarenhet inom systems engineering med fokus på optik och/eller kamerasystem
Masterexamen inom teknik, fysik, datavetenskap eller motsvarande (alternativt PhD med relevant erfarenhet)
Mycket hög teknisk kompetens inom optisk design och kamerasystem
Erfarenhet av teknisk samordning och kundnära arbete
Förmåga att arbeta självständigt med stort ansvar
Stark kommunikativ förmåga i tal och skrift
Erfarenhet av att arbeta i komplexa organisationer där tekniska beslut påverkar flera funktioner
MeriterandeErfarenhet av tekniska design reviews och samarbete med OEM:er samt Tier-1/Tier-2-leverantörer
