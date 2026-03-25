Senior .NET-utvecklare och Scrum Master
Avaron AB / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-03-25
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Sollentuna
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-25Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du kliver in i en samhällsviktig verksamhet inom energisektorn där utvecklingen drivs av energiomställning samt ökat nordiskt och europeiskt samarbete. Här får du kombinera rollen som Scrum Master med hands-on systemutveckling i både förvaltning och utvecklings- och implementeringsprojekt.
Du arbetar med stödsystem, befintliga system och webbapplikationer i en agil miljö där leveranser ofta sker i sprintar. Uppdraget passar dig som trivs i både större och mindre team och som vill bidra genom hela kedjan - från krav och design till test, dokumentation och förvaltning. Du blir en del av en miljö där IT-säkerhet är central och där kvalitet, struktur och samarbete är avgörande.
ArbetsuppgifterDu agerar Scrum Master för systemutvecklingsteam och stöttar teamet i ett effektivt agilt arbetssätt.
Du designar, implementerar och testar systemlösningar och webbapplikationer.
Du tar fram och uppdaterar kravdokument, designdokument och systemdokumentation.
Du hanterar incidenter, felsöker, rättar buggar och bidrar i den löpande IT-förvaltningen av applikationer.
Du samarbetar nära teamet och koordinerar med andra delar av verksamheten och andra intressenter.
Du bidrar vid behov i närliggande områden som krav, UX och test.
KravHögskole/universitetsutbildning 120p/180hp inom IT eller elektroteknik, eller motsvarande utbildning / arbetslivserfarenhet.
Minst 10 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling med ASP.NET.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling med .Net Core (.NET 5.0 eller senare).
Minst 10 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling mot MS-SQL databaser.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling med HTML, CSS och JavaScript.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling med Entity Framework Core.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av att utveckla REST API:er.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet som Scrum Master.
God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeDeltagit i minst 2 projekt där CI/CD Pipelines har implementerats i Azure DevOps.
Minst 2 års erfarenhet av arbete i kraftsystembranschen.
Minst 2 års erfarenhet av utveckling av programvara för kraftsystem.
Intresse för att utveckla och testa med IT-säkerhet i fokus samt intresse för systemarkitektur och säkerhet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7462441-1913577". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Stationsgatan 8A (visa karta
)
172 68 SUNDBYBERG Jobbnummer
9819648