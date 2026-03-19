Senior Manager - Alten Göteborg
Alten Sverige AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-03-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alten Sverige AB i Göteborg
, Härryda
, Trollhättan
, Uddevalla
, Grästorp
eller i hela Sverige
Vill du ta ett större affärsansvar i en roll där du kombinerar strategi, ledarskap och affärsutveckling inom tech? Hos ALTEN får du möjligheten att driva och utveckla en egen Business Unit med fullt resultatansvar. Det här är en roll för dig som vill ha verkligt ägarskap - där du både bygger affär och utvecklar människor.
DIN ROLL
Som Senior Manager ansvarar du för tillväxt, lönsamhet och utveckling av din Business Unit. Du driver affären framåt genom att utveckla kundrelationer, stärka erbjudandet och säkerställa en hög leveranskvalitet.
Du arbetar nära kunder i komplexa affärer inom engineering och IT, samtidigt som du leder och coachar Business Managers och Consulting Managers i din organisation.
Det här är en roll där du rör dig mellan strategi och operativt arbete - från affärsdialoger till uppföljning av resultat och utveckling av team.
DITT ANSVAR
• Driva och utveckla affären med fullt resultatansvar
* Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
* Säkerställa en stark pipeline och kontinuerlig tillväxt
* Leda, coacha och utveckla Business Managers och Consulting Managers
* Arbeta aktivt med rekrytering och organisationsbyggande
* Följa upp KPI:er, budget och prognoser
* Säkerställa en hög kvalitet i leverans och kundnöjdhet
LEDARSKAP & KULTUR
Du har ett helhetsansvar för din organisation - både affärsmässigt och personalmässigt. Det innebär att du arbetar med prestation, utveckling och lönesättning, samtidigt som du bygger en kultur där engagemang och resultat går hand i hand.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som har en stark grund inom konsultverksamhet, teknik eller B2B-affärer och som har tagit steget in i ledarskap.
Du är trygg i att driva affär, van att arbeta mot tydliga mål och har erfarenhet av att utveckla både team och individer.
• Erfarenhet av konsultverksamhet, tech eller B2B-affärer
* Tidigare ledarskapserfarenhet
* Stark affärsförståelse och resultatfokus
* Erfarenhet av att utveckla team och individer
* Meriterande om du har lett andra chefer eller haft ansvar för större affärsenhet
* Akademisk utbildning inom teknik, industriell ekonomi, business eller liknande
* Flytande svenska och engelska
OM ALTEN
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultbolag med stark närvaro i Sverige och internationellt.
Hos oss får du arbeta i en entreprenöriell miljö med stort mandat att påverka och bygga din egen verksamhet - samtidigt som du har stöd av en etablerad och framgångsrik organisation.
VARFÖR ALTEN?
Det här är en roll för dig som vill ta nästa steg och arbeta med ett bredare ansvar där affär, ledarskap och strategi möts.
Du får möjlighet att:
* Bygga och utveckla din egen Business Unit
* Arbeta med komplexa affärer inom tech
* Leda och utveckla framtidens ledare
* Påverka både din egen och bolagets tillväxt
Vill du veta mer eller ta nästa steg? Ansök eller hör av dig så berättar vi mer. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alten Sverige AB
(org.nr 556420-7453) Jobbnummer
9808295