Senior Kravledare
Avaron AB / Datajobb / Stockholm
2026-04-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
Publiceringsdatum2026-04-07Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en samhällskritisk verksamhet inom energisektorn där förändringar i balansområdet påverkar både processer, system och arbetssätt. Fokus ligger just nu på projektet BSP/BRP, där två roller och tillhörande processer ska separeras från varandra. Det ställer höga krav på tydlig struktur, spårbar dokumentation och ett nära samarbete mellan verksamhet och IT.
I rollen får du ett centralt ansvar för att bygga upp ordning i kravarbetet och skapa ett arbetssätt som fungerar i praktiken. Du stöttar verksamheten i hur kravverktyg används, fångar upp behov från flera intressenter och ser till att kravbilden blir komplett, kvalitetssäkrad och möjlig att realisera. Du arbetar i en miljö där regeluppfyllnad, säkerhet och kvalitet är en naturlig del av vardagen.
Det här är ett uppdrag för dig som trivs när du får kombinera metodik, verksamhetsförståelse och kravarbete i en komplex miljö med tydlig samhällsnytta.
ArbetsuppgifterDu driver och samordnar arbetet med att fånga in en heltäckande kravbild tillsammans med verksamhetsarkitekter, processledare och andra nyckelpersoner.
Du identifierar, analyserar, formulerar, dokumenterar och kvalitetssäkrar både funktionella och icke funktionella krav.
Du kartlägger verksamhetens behov kopplade till kvalitets- och säkerhetskrav.
Du tar fram struktur i kravverktyg och säkerställer att kravdokumentationen är spårbar genom utveckling, test och produktionssättning.
Du definierar tydliga acceptanskriterier och bidrar till att kravställningen blir praktisk, hanterbar och väl förankrad.
Du leder workshops och får med relevanta intressenter från både verksamhet och teknik.
Du samarbetar nära specialister, arkitekter, projektledning, leverantörer och testteam för att säkerställa korrekta krav och bra verifieringsprinciper.
Du fungerar som en brygga mellan verksamhet och IT och ser till att det som utvecklas motsvarar verkliga behov.
KravUniversitets-/högskoleutbildning inom systemvetenskap, informatik eller ingenjörsutbildning inom el/data, eller motsvarande utbildning.
Minst 10 års erfarenhet av kravanalys och kravhantering, inklusive arbete med både funktionella och icke funktionella krav i en agil utveckling.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av kravställning i verksamhetsprojekt med betydande inslag av regeluppfyllnad.
Minst 10 års erfarenhet av att arbeta med relevanta standarder där GDPR, WCAG, OWASP, ITIL och ISO 25010 har ingått.
Minst 10 års erfarenhet av att facilitera workshops och samla in krav från både verksamhet och teknik.
Minst 3 års erfarenhet av att ta fram och dokumentera arbetsflöden och processer samt konfigurera kravverktyg, till exempel ADOS och JIRA, i syfte att skapa spårbarhet.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeCertifiering inom kravanalys, till exempel REQB, IREB eller BABOK/CBAP.
Minst 5 års erfarenhet av testledning och framtagning av testfall baserade på acceptanskriterier i krav.
Erfarenhet av enterprise-arkitektur eller data management.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av metodstöd vid agil kravframtagning.
Minst 6 års erfarenhet av arbete i myndighet eller offentlig verksamhet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7525057-1933257". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9840845