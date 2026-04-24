Senior Kravledare
Avaron AB / Datajobb / Stockholm
2026-04-24
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2026-04-24Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en samhällsviktig verksamhet inom energisektorn där förändringar i balanseringen av kraftsystemet påverkar centrala processer och ställer höga krav på kvalitet, spårbarhet och samordning. I den här rollen får du arbeta i flera projekt med tyngdpunkt i ett initiativ som separerar BSP och BRP från varandra, vilket påverkar verksamhetsprocesser som tidigare har varit kopplade till BRP.
Här blir du en viktig brygga mellan verksamhet och IT. Du hjälper till att skapa struktur i kravarbetet, etablera arbetssätt i kravverktyg och stötta verksamheten i hur verktyget används på ett praktiskt och hållbart sätt. Du kommer in i en komplex, regelstyrd miljö där både funktionella och icke-funktionella krav behöver fångas upp, kvalitetssäkras och göras spårbara genom hela kedjan. Det här är ett uppdrag för dig som vill påverka både metodik och innehåll i ett område med tydlig betydelse för samhällets infrastruktur.
ArbetsuppgifterDu driver och samordnar kravarbetet tillsammans med verksamhetsarkitekter, processledare och andra nyckelpersoner.
Du fångar in, analyserar, formulerar, dokumenterar och kvalitetssäkrar både funktionella och icke-funktionella krav.
Du kartlägger verksamhetens behov kopplade till kvalitets- och säkerhetskrav.
Du identifierar och formulerar icke-funktionella krav utifrån standarder, lagkrav och verksamhetens mål, till exempel ISO 25010, ISO 27001, WCAG och GDPR.
Du sätter struktur i kravverktyg och bygger upp kravdokumentation som är spårbar genom utveckling, test och produktionssättning.
Du säkerställer tydliga acceptanskriterier och bidrar till att kravbilden blir komplett, användbar och realiserbar.
Du leder workshops och skapar samsyn mellan verksamhet, teknik, projektledning och leverantörer.
Du samarbetar nära med tekniska specialister, arkitekter och testteam för att säkra bra verifieringsprinciper.
KravUniversitet-/högskoleutbildning inom systemvetenskap, informatik eller ingenjörsutbildning inom el/data, eller motsvarande utbildning.
Minst 10 års erfarenhet av kravanalys och kravhantering och därmed arbete med både funktionella och icke funktionella krav i en agil utveckling.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av kravställning i verksamhetsprojekt med betydande inslag av regeluppfyllnad.
Minst 10 års erfarenhet av att arbeta med relevanta standarder där någon av WCAG, OWASP, ITIL, ISO 25010 har ingått.
Minst 10 års erfarenhet av att facilitera workshops och samla in krav från både verksamhet och teknik.
Minst 3 års erfarenhet av att ta fram och dokumentera arbetsflöden och processer samt konfigurera kravverktyg, till exempel ADOS och JIRA, i syfte att skapa spårbarhet.
Flytande svenska i tal och skrift.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeCertifiering inom kravanalys, till exempel REQB, IREB eller BABOK/CBAP.
Minst 2 års erfarenhet av att arbeta med verksamhetskrav inom området balansering av kraftsystemet.
Minst 6 års erfarenhet av arbete i myndighet eller offentlig verksamhet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
111 20 STOCKHOLM
