Senior IT-tekniker
Syntronic AB / Supportteknikerjobb / Gävle Visa alla supportteknikerjobb i Gävle
2025-08-18
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Syntronic AB i Gävle
, Sandviken
, Stockholm
, Kumla
, Linköping
eller i hela Sverige
Syntronic växer så det knakar och lika så vår centrala IT-avdelning som är lokaliserad på vårt huvudkontor i Gävle. Vill du vara med på resan och utveckla vår IT-funktion?
Vi söker dig som jobbat några år inom IT och känner dig bekväm inom nätverk, serveradministration, MS365 och säkerhet!Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Som senior IT-tekniker på Syntronic kommer du vara en del i ett prestigelöst team som bland annat har ansvar över vår globala IT-miljö. Du kommer att ingå i vår IT/IS-organisation, vilket är en stödfunktion för Syntronic Group.
Ingen dag är den andra lik och du kommer få stora möjligheter att påverka hur vår globala IT-tjänst ska se ut. Som senior IT-tekniker kommer du arbeta som ett stöd i utvecklingsarbetet, där det gäller att hitta bra lösningar som funkar för alla aktörer, interna användare såväl som kunders krav.
I arbetet ingår att:
Ansvara för övergripande arkitektur och se till så att plattformar och applikationer utvecklas enligt vår verksamhetsstrategi
Designa lösningsförslag
Vara uppdaterad gällande nya verksamhetskrav och att de tekniska lösningarna som tas fram är säkerställda enligt branschens best praxis och standard hos kund
Vara delaktig i skapandet av beslutsunderlag för tekniska vägval
Secondline & thirdline support samt mentor till internationella it-funktioner
Drift och underhåll gällande IT-system och nätverk
Omvärldsbevakning av informationssäkerhetslägen och sårbarheter i system.
Vi ser det som en självklarhet att du som senior IT-tekniker är en flexibel person som stöttar upp vid behov där det brinner.
Vi söker dig som:
Har gymnasieexamen eller högre utbildning inom IT
Har minst 3 års erfarenhet av liknande roll
Har körkort B
Kan uttrycka dig obehindrat på svenska och engelska.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
Azure AD
Windows och Linuxmiljö
Nätverksfunktioner; routing, brandväggsadministration samt VPN
Incident- och patch management
Virtualiseringsinfrastruktur. Dina personliga egenskaper
Som senior IT-tekniker på Syntronic får du hänga med härliga kollegor och vara spindeln i nätet av problemlösning. Du är utåtriktad och har en positiv inställning till arbetet, även i de mest komplexa situationerna. Du har inga problem att ta egna initiativ och är självgående i ditt arbete.
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 17 september. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Bakgrundskontroller förekommer.
Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Syntronic AB
(org.nr 556247-3305), https://www.syntronic.com Arbetsplats
Syntronic Kontakt
Josefin Vennström josw@syntronic.com Jobbnummer
9462078