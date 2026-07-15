Senior IT-specialist & Projektledare eHälsa
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2026-07-15
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WE ARE PEARS SÖKER
SENIOR IT-SPECIALIST & PROJEKTLEDARE
COSMIC | NOVA | eHÄLSA | INERA | PM3
Region Västernorrland | Sundsvall
Vill du arbeta i ett av Sveriges mest verksamhetskritiska IT-uppdrag inom hälso- och sjukvården?
We are Pears söker nu en Senior IT-specialist och Projektledare till Region Västernorrlands förvaltningsobjekt Vårdstöd & eHälsa. Här får du en central roll i utvecklingen och förvaltningen av regionens vårdinformationssystem och nationella eHälsotjänster.
Detta är ett kvalificerat specialistuppdrag där du kombinerar tekniskt ledarskap, projektledning och verksamhetsutveckling i några av vårdens mest affärskritiska system.
Om uppdraget
Som Senior IT-specialist och Projektledare ansvarar du för att planera, leda och följa upp uppgraderingar av IT-komponenter inom förvaltningsobjektet Vårdstöd & eHälsa.
Du arbetar på uppdrag av Objektledare IT och ansvarar för att säkerställa stabil drift, hög kvalitet och framgångsrika leveranser tillsammans med både driftleverantörer, systemleverantörer och verksamheten.
En stor del av uppdraget omfattar arbete med Cosmic, Cosmic Nova, Best samt integrationer mot Ineras nationella tjänster, där du fungerar som teknisk specialist och rådgivare.
Du kommer även att ansvara för dokumentation, kunskapsöverföring och kontinuerlig utveckling av regionens tekniska miljö.
I UPPDRAGET INGÅR ATT
✓ Leda tekniska uppgraderingsprojekt
Planera, koordinera och genomföra uppgraderingar av verksamhetskritiska IT-komponenter inom vårdstöd och eHälsa.
✓ Vara teknisk specialist inom Cosmic & Nova
Ansvara för teknisk förvaltning, utveckling och förändringsarbete kring regionens journalsystem.
✓ Hantera integrationer mot Ineras Nationella Tjänster
Säkerställa stabila integrationer och bidra med specialistkompetens kring nationella eHälsotjänster.
✓ Följa upp leveranser och leverantörer
Samverka med driftleverantörer och systemleverantörer för att säkerställa kvalitet, tillgänglighet och leverans.
✓ Ansvara för kritiska larmsystem
Bidra med specialistkompetens inom Best och andra verksamhetskritiska vårdsystem.
✓ Dokumentera och överföra kunskap
Säkerställa att lösningar dokumenteras och att kompetens överförs till regionens organisation.
Vi tror att du har
Minst 10 års erfarenhet av IT inom hälso- och sjukvård.
Flerårig erfarenhet som Projektledare eller Senior IT-specialist.
Mycket god erfarenhet av Cosmic, Cosmic Nova och vårdnära IT-system.
Erfarenhet av PM3 och objektförvaltning.
Erfarenhet av förändringsledning och uppgraderingsprojekt inom vårdens IT-miljöer.
Erfarenhet av integrationer mot Ineras Nationella Tjänster.
Djup kunskap om Best eller andra kritiska larmsystem.
Erfarenhet av upphandling och inköp inom vårdrelaterad IT.
Stor erfarenhet av systemtest och kvalitetssäkring.
God teknisk förståelse inom Java och integrationsplattformar.
Mycket god kommunikativ förmåga och vana att arbeta nära både verksamhet och teknik.
Meriterande
Ledande roll i införandet av Cosmic inom Region Västernorrland.
Erfarenhet av komplexa integrationsprojekt inom offentlig sektor.
Specialistkompetens inom eHälsa och nationell informationsinfrastruktur.
Erfarenhet av större transformations- eller moderniseringsprojekt.
Uppdragsinformation
📍 Placering: Sundsvall
🏥 Kund: Region Västernorrland
💻 Område: Vårdstöd & eHälsa
🩺 System: Cosmic, Cosmic Nova, Best
🔗 Integrationer: Inera Nationella Tjänster
📋 Förvaltningsmodell: PM3
📈 Omfattning: 100 %
Varför arbeta genom We are Pears?
Hos We are Pears arbetar vi med några av Sveriges mest avancerade uppdrag inom digitalisering, AI och samhällskritisk IT.
Vi hjälper våra kunder att accelerera sin digitala transformation genom senior expertis inom:
AI & Data
Enterprise Architecture
IT-infrastruktur
Cyber Security
Projektledning
Business Analysis
Cloud & DevOps
Systemutveckling
Digital Transformation
Vi erbjuder uppdrag där din kompetens gör verklig skillnad – för verksamheten, användarna och samhället.
Om We are Pears
We are Pears är ett svenskt konsult- och teknikföretag som bygger högpresterande specialistteam inom AI, IT och digital transformation.
Genom våra team i Sverige och internationellt hjälper vi både offentliga och privata organisationer att genomföra komplexa teknik- och förändringsprojekt med hög kvalitet och långsiktigt affärsvärde.
People. Technology. Transformation.
Är du redo för nästa utmaning?
Skicka din ansökan eller kontakta oss för mer information.
Mer info: https://www.linkedin.com/in/andersaberg/
Ansök via www.pears.se
Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
www.pears.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare We are Pears AB
(org.nr 559499-6364) Arbetsplats
Västernorrland Jobbnummer
10003474