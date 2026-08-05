Kund- och Marknadsansvarig till Tjugonde Hälsa
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2026-08-05
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Vill du utveckla affär, bygga relationer och samtidigt bidra till ett friskare arbetsliv?
På Tjugonde Hälsa har vi gjort en sak i över 30 år – vi har hjälpt människor och organisationer att må bättre. Vi är ett mindre företag med ett stort hjärta. Hos oss är beslutsvägarna korta, samarbetet nära och engagemanget högt. Vi tror på långsiktiga relationer, både med våra kunder och med varandra.
Nu söker vi en Kund- och Marknadsansvarig som vill vara med och utveckla vår affär samtidigt som du bidrar till att ännu fler företag får uppleva skillnaden med Tjugonde Hälsa.
Om rollen
Det här är en bred och varierad roll där ingen vecka är den andra lik. Du ansvarar för att utveckla och vårda relationerna med våra kunder samtidigt som du driver vårt försäljnings- och marknadsarbete framåt och stärker vår närvaro på marknaden. Du blir en viktig del av vårt team och arbetar nära både ledning och verksamhet. Här får du möjlighet att påverka, ta egna initiativ och vara delaktig i vår fortsatta utveckling.
Det här kommer du att arbeta med
Utveckla och vårda relationerna med våra företagskunder.
Identifiera nya affärsmöjligheter och bidra till fortsatt tillväxt.
Planera, genomföra och följa upp marknads- och försäljningsaktiviteter.
Utveckla innehåll till webbplats och sociala medier.
Delta i kundmöten, offertarbete och affärsdialoger.
Samordna marknads- och kundaktiviteter tillsammans med verksamheten.
Bidra med idéer kring hur vi kan fortsätta utveckla vårt erbjudande.
Samarbeta nära vår operativa verksamhet för att säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet.
Vem är du?
Vem är du? Du trivs i en bred roll där du får ta eget ansvar, gillar att arbeta självständigt och uppskattar att samarbeta med andra. Du är nyfiken, engagerad och motiveras av att göra skillnad – både för kunderna och för dina kollegor. Kanske arbetar du idag med marknadsföring och kundrelationer, eller med försäljning och affärsutveckling? Oavsett bakgrund tycker du om att skapa relationer, bygga förtroende och driva saker framåt.
Vi tror att du har
Erfarenhet av arbete inom marknad, försäljning eller kundansvar, gärna med egen kundbearbetning.
Erfarenhet av att ta fram och följa upp offerter.
Förmåga att planera, genomföra och följa upp marknads- och försäljningsaktiviteter.
God kommunikativ och pedagogisk förmåga
Behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift
Ett strukturerat arbetssätt och ett genuint engagemang för att skapa värde för kunden.
Goda kunskaper i Microsoft 365 och vana att arbeta i digitala system.
Det är meriterande om du har erfarenhet från företagshälsovård eller annan tjänsteverksamhet inom hälsa, HR eller arbetsmiljö.
Varför Tjugonde Hälsa?
Vi är ett mindre företag där vi känner varandra väl, hjälper varandra och där prestigelöshet är en självklar del av vardagen. Här får du stort förtroende, möjlighet att påverka och en roll där dina idéer verkligen tas tillvara. Vi erbjuder en arbetsplats med korta beslutsvägar, engagerade kollegor och ett starkt fokus på kvalitet, samarbete och långsiktiga kundrelationer. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en roll där du har stor frihet under ansvar och där ditt arbete gör skillnad – varje dag.Publiceringsdatum2026-08-05Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Tjugonde Hälsa med rekryteringsbyrån MTRecruit. Ansök via www.mtrecruit.se.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta vår rekryteringskonsult Martina Träen på martina@mtrecruit.se
. Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan!
Om Tjugonde Hälsa
Tjugonde Hälsa finns till för att stärka människor och skapa hållbara organisationer. Vi har över 30 års erfarenhet av att stötta företag i allt från förebyggande arbetsmiljöarbete till rehabilitering, stresshantering, kris och svåra personalärenden. Tillsammans hjälper vi er att minska sjukfrånvaron, öka trivseln och skapa bättre förutsättningar för både chefer och medarbetare. Vi är drygt 15 specialister som sitter i Lejonetpassagen på Stortorget i Malmö, med vårt eget gym på första våning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MT Search & Recruit AB
(org.nr 559261-8010)
211 34 MALMÖ Arbetsplats
Tjugonde Hälsa AB Kontakt
Rekryterare
Martina Träen martina@mtrecruit.se 0722-979760 Jobbnummer
10023490