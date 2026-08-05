Legitimerad sjuksköterska till Sundbybergs Vårdcentral
Komak AB / Sjuksköterskejobb / Sundbyberg Visa alla sjuksköterskejobb i Sundbyberg
2026-08-05
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Vill du bli en del av ett engagerat team där patienten alltid står i fokus?
Då kan du vara den vi söker!
Sundbybergs Vårdcentral söker nu en legitimerad sjuksköterska som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Vi välkomnar både dig som är nyexaminerad och dig som har tidigare erfarenhet inom yrket.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på vårdcentral, särskilt mottagningsarbete och telefonrådgivning, men det är inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är engagerad, ansvarstagande och har ett gott bemötande gentemot både patienter och kollegor.Publiceringsdatum2026-08-05Om företaget
Sundbybergs Vårdcentral är en relativt ny verksamhet, centralt belägen i hjärtat av vackra Sundbyberg. Vi arbetar med stort engagemang för att erbjuda våra patienter vård av högsta kvalitet i en trygg och välkomnande miljö. Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team där samarbete, utveckling och patientfokus står i centrum.
Vi erbjuder
En stimulerande och utvecklande arbetsplats.
Ett engagerat och stöttande arbetslag.
Möjlighet att vara med och påverka och utveckla verksamheten.
En arbetsplats där kvalitet, omtanke och gott bemötande är ledord.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska.
Erfarenhet av arbete på vårdcentral samt mottagningsarbete och telefonrådgivning är meriterande.
God samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
Intresse för primärvård och ett personcentrerat arbetssätt.
Välkommen med din ansökan!
Låter detta som en tjänst för dig? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi berättar gärna mer om vår verksamhet och ser fram emot att lära känna dig.
Varmt välkommen med din ansökan till Sundbybergs Vårdcentral! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
0851258000
E-post: robin.sadudeen@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Komak AB
(org.nr 559099-6103)
Humblegatan 34 (visa karta
)
172 39 SUNDBYBERG Arbetsplats
Sundbybergs Vårdcentral Jobbnummer
10023487