Strateg kompetensförsörjning, HR-staben, Umeå
Region Västerbotten, HR stab Västerbotten / Personaltjänstemannajobb / Umeå Visa alla personaltjänstemannajobb i Umeå
2026-08-05
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vi arbetar långsiktigt för att stärka vår förmåga att attrahera, utveckla och behålla medarbetare samt skapa goda förutsättningar för chefer och medarbetare. Som en del i det arbetet utvecklar vi HR-staben med en ny funktion bestående av strategroller med inriktning mot arbetsmiljö, ledarskap, kompetensförsörjning, lärande samt analys och data.
Vi söker dig som är skicklig på att skapa relationer och bygga förtroende. Du är nyfiken, reflekterande och tycker om att lyssna för att förstå olika perspektiv. Genom ditt sätt att samarbeta bidrar du till en kultur där människor vågar tänka nytt, lära och utvecklas tillsammans. Du vill bidra till ett attraktivt och hållbart Region Västerbotten och vill vara med och bygga upp ett team av strateger inom HR där arbetssätt, samarbete och prioriteringar formas tillsammans. Här får du möjlighet att påverka hur vi arbetar framåt för att bidra till en hållbar och långsiktigt stark välfärd i Västerbotten.
Du blir en del av ett strategteam med ett gemensamt uppdrag och ett nära samarbete med många kunniga kollegor inom HR. Som en del av en stor HR-organisation tar vi tillvara den samlade kompetensen, delar kunskap och hjälper varandra att lyckas. Vi värnar om en arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas och mår bra.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Som strateg inom kompetensförsörjning hos oss ansvarar du för att utveckla Region Västerbottens långsiktiga förmåga att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Du bidrar till att säkerställa att regionen har de kompetenser som krävs för att möta framtidens behov.
I rollen ansvarar du för att utveckla och stärka regionens strategiska arbete med kompetensförsörjning samt bidra till utvecklingen av effektiva arbetssätt, processer och metoder inom området. Du arbetar med att analysera och identifiera framtida kompetensbehov för att säkerställa en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning i verksamheterna.
En viktig del av uppdraget är att driva utvecklingsarbete kopplat till regionens arbetsgivarattraktivitet och arbetsgivarerbjudande, med målet att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Du tar fram analyser, prognoser och kvalificerade beslutsunderlag som stöd för strategiska beslut och verksamhetsutveckling.
I uppdraget ingår även att samverka med utbildningsaktörer, verksamheter och andra relevanta samarbetspartners för att stärka regionens kompetensförsörjningsarbete och skapa förutsättningar för framtidens kompetens.
Du utgår från Umeå, i Regionens hus, som är nära både Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet. Här får du en vardag i en stor och komplex organisation med ett viktigtsamhällsuppdrag.Kvalifikationer
Du har relevant akademisk utbildning . Du har flerårig erfarenhet av strategiskt arbete inom kompetensförsörjning, HR eller verksamhetsutveckling och är van att driva frågor på både operativ och strategisk nivå.
För att lyckas i rollen behöver du ha en god analytisk förmåga och erfarenhet av att ta fram, tolka och omsätta analyser, prognoser och statistik till verksamhetsnära beslutsunderlag. Du har även erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete i större eller komplexa organisationer och känner dig trygg i att leda processer som involverar flera aktörer och intressenter.
Som person är du initiativrik, strukturerad och har god förmåga att skapa förtroendefulla samarbeten samt att kommunicera komplexa frågor på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337789". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, HR stab Västerbotten Kontakt
TF HR-direktör
Anna Almroth Sjödin anna.sjodin@regionvasterbotten.se +46702720059 Jobbnummer
10023484