Lärare Flexgrupp till Floby skola, gör skillnad för eleverna - varje dag
Falköpings kommun / Grundskollärarjobb / Falköping Visa alla grundskollärarjobb i Falköping
2026-08-05
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Vill du arbeta på en skola där engagemang, samarbete och elevernas utveckling står i centrum? Söker du ett arbete där du får använda din kreativitet, ta egna initiativ och samtidigt ha ett starkt kollegialt stöd?
Då kan du vara den vi söker.
Vi söker nu en engagerad lärare till vår flexgrupp som vill vara med och utveckla undervisningen och skapa en trygg och inspirerande lärmiljö för våra elever som behöver undervisning i ett mindre sammanhang.
Vilka är vi?
Floby skola är en F–9-skola med cirka 350 elever och ett engagerat kollegium som arbetar tillsammans för att varje elev ska lyckas. Vi utvecklar nu vår flexgrupp och därför söker vi nu en ny kollega som vill bli en viktig del av vår verksamhet.
Hos oss möts du av en välfungerande skola med god stämning, nära samarbete och höga ambitioner.
Vad kan vi erbjuda dig?
Därför ska du välja Floby eller Odensbergs skola
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad på riktigt
Ett starkt kollegialt samarbete och hjälpsamma kollegor
En skola där relationer och trygghet prioriteras
Möjlighet att påverka och utveckla undervisningen
Frihet att vara kreativ och ta egna initiativ
En arbetsplats där engagemang uppskattas
Om uppdraget
Som lärare hos oss leder du det pedagogiska arbetet i klassrummet genom att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Du arbetar tillsammans med kollegor och elevhälsa för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för varje elev att nå så långt som möjligt.
Hos oss förväntas du arbeta självständigt, strukturerat och professionellt, men du står aldrig ensam – vi hjälps åt och utvecklar verksamheten tillsammans.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för årskurs 4–6 eller 7-9 och som vill vara med och göra skillnad för våra elever.
Du är en trygg och tydlig ledare i klassrummet som kombinerar struktur med kreativitet. Du har ett stort engagemang för elevernas lärande och bidrar med energi och idéer i arbetslaget.
Har ett starkt engagemang för elevernas utveckling
Är en stabil och relationsskapande ledare
Är flexibel och lösningsfokuserad
Tar initiativ och vill utveckla undervisningen
Trivs med samarbete och gemensamt ansvar
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet – hos oss är lagkänsla och arbetsglädje viktigt.
Vill du bli vår nya kollega?
Om du vill arbeta på en skola där du får växa i din roll samtidigt som du gör verklig skillnad för elever, då hoppas vi att du söker tjänsten hos oss.
Varmt välkommen med din ansökan!
Upplysningar
Urval och intervjuer kommer ske löpande under ansökningsperioden.
Om du blir erbjuden en anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1).
Du hittar aktuell blankett på Polisens hemsida.
I Falköpings kommun skapas nu en ny skolorganisation och vi gör stora satsningar på våra förskolor och skolor – både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.
Framtiden nästa – för skolan och oss på Falbygden!
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2026-08-05Övrig information
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• I Falköpings kommun tillämpas individuell och differentierad lönesättning. I samband med rekrytering har du som arbetssökande rätt att få information om lön, vid frågor kontakta rekryterande chef.
• Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744), https://www.falkoping.se/jobba-i-falkopings-kommun/lediga-jobb
Sankt Sigfridsgatan 9 (visa karta
)
521 35 FALKÖPING Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Johan Ringaby johan.ringaby@falkoping.se 0515886567 Jobbnummer
10023475