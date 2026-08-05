Nyfiken och lärvillig person sökes som däckmontör i Rosersberg
Blå Bemanning & Rekrytering AB / Montörsjobb / Sigtuna Visa alla montörsjobb i Sigtuna
2026-08-05
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Vi på Blå Bemanning & Rekrytering söker nu efter driftiga och lärvilliga personer till vår samarbetspartner i Rosersberg, som arbetar med däckmontering på lager.
Om Jobbet:
Du kommer att arbeta på ett lager med montering av däck. Ingen tidigare erfarenhet krävs, du får en gedigen introduktion och lär dig arbetet från grunden. Du samarbetar med erfarna kollegor och blir en del av ett team där ni tillsammans säkerställer att arbetet flyter på effektivt.
Arbetet innebär även fysiskt arbete, vilket gör att jobbet kan vara krävande.
Arbetet är varierande och passar dig som vill ta dig in i branschen och utvecklas inom lager och montering.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Lära dig montera däck enligt gällande rutiner och kvalitetskrav
Använda verktyg och maskiner för däckmontering
Kontrollera att däck och fälgar är korrekt monterade
Bidra till ett säkert och effektivt arbetsflöde på lagret
Om dig
Vi söker dig som är nyfiken, ansvarstagande och har en stark vilja att lära dig nya saker. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet – det viktigaste är att du är motiverad och redo att sätta i gång. Arbetet är fysiskt, därför är det viktigt att du är i god form och klarar av att arbeta praktiskt under en hel arbetsdag.Kvalifikationer
Vilja att lära sig och engagemang
Svenska i tal och skrift
God fysisk form
Meriterande:
Körkort B
Övrig info:
Plats: Rosersberg
Period: Sep-dec
Lön: enl. ök
Arbetstid: 07-16, mån-fre
Omfattning: HeltidOm företaget
Vi på Blå Bemanning brinner för det som många tar för givet, de som faktiskt får hjulen att snurra. Blue-Collar arbetare, det är det vi finns till för.
Som konsult hos oss får du en dedikerad kontaktperson som följer dig hela vägen, inte ett callcenter eller en ny röst varje gång. Vi investerar tid i din utveckling, öppnar dörrar till nya uppdrag och ser till att du har rätt förutsättningar för att trivas och växa i din yrkesroll.
Välkommen till Blå! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: Jobb@blabemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Blå Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559584-8499)
Rosersberg (visa karta
)
195 72 ROSERSBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jesper Tamimi Jobb@blabemanning.se Jobbnummer
10023476