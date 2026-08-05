Strateg arbetsmiljö, HR-staben, Umeå
Region Västerbotten, HR stab Västerbotten / Personaltjänstemannajobb / Umeå Visa alla personaltjänstemannajobb i Umeå
2026-08-05
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vi arbetar långsiktigt för att stärka vår förmåga att attrahera, utveckla och behålla medarbetare samt skapa goda förutsättningar för chefer och medarbetare. Som en del i det arbetet utvecklar vi HR-staben med en ny funktion bestående av strategroller med inriktning mot arbetsmiljö, ledarskap, kompetensförsörjning, lärande samt analys och data.
Vi söker dig som är skicklig på att skapa relationer och bygga förtroende. Du är nyfiken, reflekterande och tycker om att lyssna för att förstå olika perspektiv. Genom ditt sätt att samarbeta bidrar du till en kultur där människor vågar tänka nytt, lära och utvecklas tillsammans. Du vill bidra till ett attraktivt och hållbart Region Västerbotten och vill vara med och bygga upp ett team av strateger inom HR där arbetssätt, samarbete och prioriteringar formas tillsammans. Här får du möjlighet att påverka hur vi arbetar framåt för att bidra till en hållbar och långsiktigt stark välfärd i Västerbotten.
Du blir en del av ett strategteam med ett gemensamt uppdrag och ett nära samarbete med många kunniga kollegor inom HR. Som en del av en stor HR-organisation tar vi tillvara den samlade kompetensen, delar kunskap och hjälper varandra att lyckas. Vi värnar om en arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas och mår bra.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Som strateg hos oss bidrar du till hållbara arbetsplatser genom att utveckla arbetssätt, processer och samarbeten.
Som strateg inom arbetsmiljö ansvarar du för att utveckla Region Västerbottens arbete för hållbara arbetsplatser och goda organisatoriska förutsättningar. Du bidrar till att arbetsmiljöperspektivet integreras i verksamhetsutveckling, ledarskap och styrning.
I rollen ansvarar du för att utveckla och samordna regionens strategiska och operativa arbetsmiljöarbete med fokus på att skapa hållbara arbetsplatser. Du driver utvecklingen inom organisatorisk och social arbetsmiljö samt bidrar till att stärka verksamheternas förutsättningar att arbeta systematiskt och långsiktigt med arbetsmiljöfrågor.
Arbetet innefattar att följa upp, analysera och omsätta arbetsmiljödata till konkreta utvecklingsinsatser som stödjer verksamhetens mål och behov. Du identifierar utvecklingsområden, tar fram analyser och beslutsunderlag samt föreslår och leder förbättringsinsatser som stärker både arbetsmiljö och organisatorisk effektivitet. En viktig del av uppdraget är att utveckla arbetssätt, processer och organisatoriska förutsättningar som främjar en hållbar arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.
Du följer aktivt utvecklingen inom området genom omvärldsbevakning och säkerställer att regionens arbete utgår från gällande lagstiftning, föreskrifter och andra relevanta regelverk. Du omsätter ny kunskap, forskning och beprövade metoder till praktiska lösningar och utvecklingsinitiativ som skapar värde för regionens verksamheter. Genom ett nära samarbete med chefer, HR och andra nyckelfunktioner bidrar du till att arbetsmiljöperspektivet integreras i verksamhetens utveckling och långsiktiga strategiska arbete.
Du utgår från Umeå, i Regionens hus, som är nära både Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet. Här får du en vardag i en stor och komplex organisation med ett viktigtsamhällsuppdrag.Kvalifikationer
Du har relevant akademisk utbildning. Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat arbetsmiljöarbete, gärna från en större och komplex organisation. Du har god kunskap om arbetsmiljölagstiftning och systematiskt arbetsmiljöarbete samt förståelse för hur arbetsmiljöfrågor kan integreras i verksamhetsutveckling och strategiskt arbete.
För att lyckas i rollen har du erfarenhet av att driva och stödja utvecklings- och förändringsarbete, där du på ett strukturerat och lösningsorienterat sätt bidrar till att utveckla verksamheter och arbetssätt. Du är van att samarbeta med olika funktioner och intressenter samt har förmåga att omsätta kunskap, analyser och verksamhetsbehov till konkreta insatser som stärker arbetsmiljö och organisatorisk hållbarhet.
Som person är du analytisk, strukturerad och har förmåga att omsätta regelverk, analyser och behov till praktiska och långsiktigt hållbara lösningar för verksamheten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337791". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, HR stab Västerbotten Kontakt
Akademikerförbundet SSR Umeå
Cecilia Hansson cecilia.hansson@regionvasterbotten.se +46907853777 Jobbnummer
10023495