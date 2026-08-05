Assisterande butikschef 28 h/v vikariat - DinSko Göteborg Femman
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2026-08-05
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NilsonGroup AB är en av Skandinaviens ledande skokoncerner med E-handel och butiker i Sverige och Norge. Genom våra butikskoncept DinSko och Skopunkten kan vi erbjuda något som passar för alla. Ett oslagbart utbud med låga priser för hela familjen. Vill du jobba med mode och skor är NilsonGroup det självklara valet - vi gör det enkelt, kul och inspirerande att handla skor!
Rollen - Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområde
I rollen som assisterande butikschef är du butikschefens förlängda arm i driften av butiken. Du driver försäljningen i butiken operativt och hjälper butiksteamet att kontinuerligt utveckla och förbättra kundmöten. Du arbetar aktivt mot uppsatta mål och nyckeltal.
I din roll driver och kvalitetssäkrar du också butikens koncept samt hjälper butikschefen i arbetet med att utveckla personal och kompetens i enlighet med fastlagd affärsidé och handlingsplan. När butikschefen är frånvarande tar du självständigt över ansvaret för detta arbete.
Du samarbetar med både butikens säljare och butikschefen.
Du kommer huvudsakligen att arbeta med att
Driva försäljning
Följa upp nyckeltal och budget
Säkerställa att konceptet följs
Bistå med att genomföra kampanjer och marknadsplan
Ersätta butikschefen när denne är frånvarande
Personliga egenskaper
Vi ser att du som söker tjänsten är driven, engagerad och har ett stort intresse för affärsutveckling och kundmöten. Du har enkelt för att koppla det dagliga arbetet till långsiktiga mål och tänker kreativt kring hur förbättringar kan genomföras.
Du har god förmåga att strukturera ditt arbete och har ett inspirerande förhållningssätt till dina medarbetare.
Du har erfarenhet av butiksarbete, gärna inom mode. Har du erfarenhet av ledarskap är det plus. Grundläggande kunskaper i butiksekonomi är meriterande.
Utbildningskrav
Gymnasieutbildning
Säljutbildning är meriterande
Information om tjänsten
Befattning: Vi söker assisterande butikschef till DinSko Göteborg Femman!
Omfattning: 28 timmar/vecka, vikariat tom 2027-06-13 med möjlighet till förlängning
Tillträde: 2026-09-14 eller efter överenskommelse
Sista ansökningsdag är 2026-09-11. Rekrytering sker löpande under ansökningstiden. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via länk till vårt rekryteringssystem, ej via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8174820-2132683". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nilson Group AB
(org.nr 556192-9315), https://karriar.nilsongroup.com
Postgatan 26-32 (visa karta
)
411 06 GÖTEBORG Arbetsplats
NilsonGroup Jobbnummer
10023488