Däckmontör sökes till Rosersberg
Blå Bemanning & Rekrytering AB / Montörsjobb / Sigtuna Visa alla montörsjobb i Sigtuna
2026-08-05
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Vi på Blå Bemanning & Rekrytering söker nu efter erfarna däckmontörer till vår samarbetspartner i Rosersberg.
Om Jobbet:
Du kommer att arbeta på ett lager med montering av däck. Arbetet sker i högt tempo och kräver att du är van vid att hantera verktyg och maskiner som används vid däckmontering. Du samarbetar med kollegor för att säkerställa att arbetet flyter på effektivt och med hög kvalitet.
Arbetet innebär även fysiskt arbete, vilket gör att jobbet kan vara krävande.
Arbetet är varierande och passar dig som redan har erfarenhet inom området däck och vill fortsätta utvecklas inom bilar och (däck) montering.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Montera däck enligt gällande rutiner och kvalitetskrav
Hantera verktyg och maskiner för däckmontering
Kontrollera att däck och fälgar är korrekt monterade
Bidra till ett säkert och effektivt arbetsflöde på lagret
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har erfarenhet av däckmontering. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo och har lätt för att samarbeta med andra. Arbetet är fysiskt, därför är det viktigt att du är i god form och klarar av att arbeta praktiskt under en hel arbetsdag.Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av däckmontering
Svenska i tal och skrift
God fysisk form
Meriterande:
Körkort B
Övrig info:
Plats: Rosersberg
Period: Sep- dec
Lön: enl. ök
Arbetstid: 07-16, Mån-Fre
Omfattning: HeltidOm företaget
Vi på Blå Bemanning brinner för det som många tar för givet, de som faktiskt får hjulen att snurra. Blue-Collar arbetare, det är det vi finns till för.
Som konsult hos oss får du en dedikerad kontaktperson som följer dig hela vägen, inte ett callcenter eller en ny röst varje gång. Vi investerar tid i din utveckling, öppnar dörrar till nya uppdrag och ser till att du har rätt förutsättningar för att trivas och växa i din yrkesroll.
Välkommen till Blå! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: Jobb@blabemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Blå Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559584-8499) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jesper Tamimi Jobb@blabemanning.se Jobbnummer
10023485