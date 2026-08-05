Host, Scandic Go Lilla Bommen 5, Extra vid behov
Scandic Hotels Aktiebolag / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2026-08-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scandic Hotels Aktiebolag i Göteborg
, Skövde
, Helsingborg
, Karlstad
, Arvika
eller i hela Sverige
We need more people - join our team!
Say hello to Scandic Go, a fresh, urban hotel concept, offering the essentials with a "get what you need, pay for what you want" mindset. We're making it possible for more guests to explore the city in their own way. Always smart, always sustainable, and always with smooth self-service. We welcome all tomorrow's adventurers to Scandic Go.
What's it like being a Host at Scandic Go?As a Host at Scandic Go, you're all about the guest. You greet them warmly when they arrive and help them with online check in or at our self-service kiosks in the lounge. You also answer any questions they might have.
You prepare food and drinks. You keep the lounge area neat and cozy so our guests can relax and enjoy themselves. You're always ready to chat with them and share some local tips.
At check-out, you make sure they had a great stay and assist them if needed.
Who are you?We're looking for someone who can juggle multiple things at once and make our guests feel welcome. You should be good at talking to people and fluent in Swedish and English. Other languages are a plus.
But what really matters is who you are and how you act. You should be a responsive and prestige-free team player who are reliable and care about the quality of your work.
About the positionWe're looking for someone to join our team as a host. You'll work on different shifts, including days, evenings and weekends. Your boss will be the Hospitality Manager.
Please apply through our website only. We'll review the applications as they come and we might hire someone before the deadline, so don't wait too long. We'll also give you a short service test during the selection process.
Can't wait to see you!
Allt börjar med dig. Att arbeta på ett av våra hotell innebär att vara en del av ett team där omtanke, samarbete och små vardagsögonblick gör skillnad. Du hjälper till att skapa den varma, hemlika känslan som kännetecknar Scandic – genom att vara närvarande, här och nu, och låta detaljerna räknas.
Vissa dagar går snabbt, andra är mer förutsägbara – ingen dag är den andra lik. Men det som alltid består är lagandan. Ni ställer upp för varandra, löser saker när de händer och är stolta över att leverera kvalitet – även när tempot är högt. Och när ni gör det vill gästerna inte bara njuta av sin vistelse – de vill komma tillbaka.
Så arbetar vi på Scandic
Vi är som bäst när vi arbetar tillsammans – över roller, hotell och team – och fokuserar på det som gör verklig skillnad i vardagen. Våra värderingar vägleder hur vi agerar och levererar: Be Pro, Be Bold, Be Caring och Be You.
Om du tror att fantastisk gästfrihet skapas genom samarbete, konsekvent kvalitet och små välgjorda ögonblick, kommer du att känna dig som hemma hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Scandic Hotels Aktiebolag
(org.nr 556299-1009)
411 04 GÖEBORG Arbetsplats
Scandic Go Lilla Bommen Kontakt
Hospitality Manager
Jonna Delvret Jonna.delvret@scandichotels.com Jobbnummer
10023480