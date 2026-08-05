Vikarierande enhetschef till centrala hemtjänsten
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hälso- och sjukvård i hemmet / Sjukvårdschefsjobb / Ulricehamn Visa alla sjukvårdschefsjobb i Ulricehamn
2026-08-05
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Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas - vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" - formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa, både i yrket och som person.
Sektor välfärd är en av kommunens fyra sektorer och omfattar följande verksamheter: funktionsnedsättning, hemtjänst och hemsjukvård, individ- och familjeomsorg samt vård- och omsorgsboenden.
Hemtjänst och hemsjukvård har verksamhet över hela kommunen och innefattar myndighetsutövning, hemsjukvård, hemtjänst och korttidsverksamhet. Vi ansvarar för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen och har som uppdrag att ge stöd och hjälp till dem som har svårt att klara det dagliga livet samt ge god och kvalitetssäker hemsjukvård.
Vi söker nu en enhetschef som tillsammans med en kollega delar ledarskapet på centrala hemtjänsten, välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Som enhetschef hos oss får du en nyckelroll i att planera, leda och utveckla verksamheten med individens behov i fokus. I den centrala hemtjänsten så leder du, tillsammans med en kollega, cirka 40 medarbetare som består av undersköterskor, vårdbiträden samt en administratör. Du har ansvar för att, genom ditt ledarskap och genom god resursfördelning, säkerställa att våra brukare möts av en trygg, kvalitativ och behovsanpassad vård och omsorg.
Dina viktigaste uppdrag:
• Leda och samordna verksamheten med fokus på kund-/brukarnöjdhet och individens behov.
• Ansvara för resursplanering, personal och ekonomi.
• Säkerställa god kvalitet i vården och omsorgen genom systematiskt kvalitetsarbete och utveckling.
• Skapa goda förutsättningar för medarbetarna genom tydligt ledarskap, stöd och resurser.
• Arbeta aktivt tillsammans med andra enhetschefer inom sektorn i verksamhetsområdets ledningsgrupp med inriktning på samverkan, kommunikation och lösningsfokus.
Ditt kontor ligger beläget i centrala Ulricehamn och delas med vår hemsjukvård. Som enhetschef har du tillgång till stöd i form av bland annat administration och insatsplanering, men även stödfunktioner som ekonomi, HR samt ett gott samarbete med dina chefskollegor.
Tjänsten gäller ett vikariat på 6 månader.Kvalifikationer
Du som söker har en relevant högskoleutbildning, exempelvis med inriktning mot socialt arbete, organisation eller ledarskap alternativt annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har också ett engagemang, driv och vilja att fortsätta utveckla vår äldreomsorg. B-körkort är ett krav då resor ingår i tjänsten. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom hemtjänst.
Vi söker dig som har förmåga att prioritera i ditt arbete, se olika lösningar, visa handlingskraft och fatta beslut. Du är en trygg ledare och ditt ledarskap präglas av en öppen och rak kommunikation, prestigelöshet och lyhördhet. Arbetet innebär hög grad av samverkan vilket ställer krav på att skapa goda relationer och gott samarbete. Hemtjänstarbetet kräver snabba omställningar, så stor vikt kommer läggas på flexibilitet och personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde omgående eller efter överenskommelse, upphör: 2027-02-28 .
Urval sker löpande.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338257". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns Kommun
(org.nr 212000-1579), https://www.ulricehamn.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/vision-2040
Bogesundsgatan 22 (visa karta
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523 86 ULRICEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hälso- och sjukvård i hemmet Kontakt
Verksamhetschef, vård-och omsorgsboende
Anna-Karin Asp annakarin.aspberg@ulricehamn.se +46321595699 Jobbnummer
10023483