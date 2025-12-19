Senior interimroll inom HR Operations i internationell tillväxt

Vi söker nu en Senior Interim HR Operations Project Lead för ett tidsbegränsat uppdrag där du får en central roll i att förbereda organisationen för global expansion. Rollen kombinerar strategiskt tänkande med operativt driv och passar dig som vill göra verklig skillnad i HR-arbetet på en internationell nivå .
Som interimskonsult kommer du att analysera och kartlägga befintliga HR-processer , identifiera styrkor, risker och förbättringsområden, samt definiera vad som bör hanteras internt respektive outsourcas . Du tar fram tydliga prioriteringar och driver projektet självständigt, samtidigt som du stärker teamets arbetssätt och säkerställer att HR-leveransen fungerar smidigt och effektivt.
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av HR Operations i internationella miljöer, är van vid att arbeta självständigt och kan skapa struktur i komplexa situationer. Erfarenhet från små eller medelstora organisationer är meriterande, liksom ett lösningsorienterat, strukturerat och tryggt arbetssätt .
Fakta om uppdraget
Roll: Interim HR Operations Project Lead

Senioritet: Expert

Plats: Göteborg (på plats)

Omfattning: 60-75 %

Uppdragsperiod: 25 januari - 15 maj 2026

Språk: Engelska (expert)

Sista dag att ansöka är 16 januari 2026

Urval: Löpande urval tillämpas

Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

