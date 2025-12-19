Senior interimroll inom HR Operations i internationell tillväxt
Sway Sourcing Sweden AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-12-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Borås
eller i hela Sverige
Vi söker nu en Senior Interim HR Operations Project Lead för ett tidsbegränsat uppdrag där du får en central roll i att förbereda organisationen för global expansion. Rollen kombinerar strategiskt tänkande med operativt driv och passar dig som vill göra verklig skillnad i HR-arbetet på en internationell nivå .
Som interimskonsult kommer du att analysera och kartlägga befintliga HR-processer , identifiera styrkor, risker och förbättringsområden, samt definiera vad som bör hanteras internt respektive outsourcas . Du tar fram tydliga prioriteringar och driver projektet självständigt, samtidigt som du stärker teamets arbetssätt och säkerställer att HR-leveransen fungerar smidigt och effektivt.
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av HR Operations i internationella miljöer, är van vid att arbeta självständigt och kan skapa struktur i komplexa situationer. Erfarenhet från små eller medelstora organisationer är meriterande, liksom ett lösningsorienterat, strukturerat och tryggt arbetssätt .
Fakta om uppdraget
Roll: Interim HR Operations Project Lead
Senioritet: Expert
Plats: Göteborg (på plats)
Omfattning: 60-75 %
Uppdragsperiod: 25 januari - 15 maj 2026
Språk: Engelska (expert)
Sista dag att ansöka är 16 januari 2026
Urval: Löpande urval tillämpas
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6966379-1762505". Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
411 10 (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Adina Brokvist adina@swaysourcing.com 0737012904 Jobbnummer
9657965