Vill du vara med och driva det strategiska HR-arbetet i en internationell industrikoncern med både teknik- och tillverkningsverksamhet? Vi söker nu en senior HR-partner som kommer att arbeta nära ledare inom utveckling, innovation och produktion - och samtidigt ha ett övergripande ansvar för koncernens arbete med mångfald och inkludering.
OM TJÄNSTEN
Som Senior HRBP kommer du att samarbeta med ledande affärspartners för att utveckla strategier som driver produktivitet och tillväxt. Du kommer att ge expertråd inom personalfrågor och leda viktiga initiativ inom mångfald och inkludering. Rollen innebär även att coacha ledare och driva strategiska HR-projekt.
Du erbjuds
Samarbeta med seniora affärsledare för att utveckla strategier, coacha ledare och driva en vinnande kultur. Du får en nyckelroll i att forma HR-strategier och bidra till företagets framgång.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-09Dina arbetsuppgifter
• Utveckla strategier för produktivitet och tillväxt
• Ge expertråd och coachning i personalfrågor
• Samordna och driva arbetet med mångfald och inkludering (D&I)
• Driva Talent Management och stödja chefer
• Identifiera och utveckla kapaciteter och kompetenser
• Leda strategiska HR- och affärsprojekt
• Använda HR-analys för datadrivna insikter
VI SÖKER DIG SOM
• Stark affärsmässighet och förändringsledarskap
• Förmåga att arbeta effektivt med alla nivåer inom organisationen
• Förståelse för globala best practices
• Minst 6 års erfarenhet av likvärdigt arbete
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av fusioner och förvärv (M&A)
• Tidigare erfarenhet av samarbete med fackföreningar, myndigheter och branschorganisationer
• Vana av att leda i en matrisorganiserad verksamhet
• Tidigare erfarenhet av att omsätta HR- eller personalstrategier till konkreta handlingsplaner
• Kandidatexamen i företagsekonomi och/eller HR Management
• Magisterexamen i HRM, psykologi eller liknande
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Respektfull
• Målmedveten
• Förändringsbenägen
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
