Senior Hardware Engineer
Grepit AB / Civilingenjörsjobb / Luleå Visa alla civilingenjörsjobb i Luleå
2026-01-16
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grepit AB i Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
Grepit AB arbetar med hårdvaru- och mjukvarulösningar i tekniskt avancerade projekt, både för externa kunder och interna utvecklingsinitiativ.
Vi söker nu en erfaren Senior Hardware Engineer som vill bli en del av vårt team. I rollen leder du ett team av utvecklare och arbetar samtidigt hands-on med embedded system och hårdvaruutveckling - från arkitektur och design till test och verifiering.
I rollen:
Leda ett team av utvecklare genom att ge stöd, granska deras arbete samt bidra i tidsestimering och planering
Arbeta både strategiskt och operativt, med fokus på arkitektur, kvalitet och långsiktiga tekniska beslut
Vara en naturlig rådgivare till både utvecklingsteam och projektledning, och en förebild i hur god ingenjörskonst bedrivs
Säkerställa kvalitet i teamets leveranser och implementationer
Ta fram hårdvaruarkitektur på systemnivå och skapa effektiva helhetslösningar
Designa och testa komplexa flerlagerskort (multi-layer PCB), inklusive mixed-signal-konstruktion
Bidra med tekniska idéer och förbättringsförslag - från koncept till implementation och test
Arbeta nära tvärfunktionella team, inklusive hårdvaru-, mjukvaru- och mekanikingenjörer
Rapportera framsteg, resultat och insikter till projektkoordinatorer, intressenter och ledningPubliceringsdatum2026-01-16Profil
Du har gedigen erfarenhet av embedded hardware-utveckling och gillar att arbeta nära både schemanivå och systemnivå
Du är civil- eller högskoleingenjör inom elektroteknik, eller har motsvarande erfarenhet från kvalificerad hårdvaruutveckling
Du har erfarenhet av hårdvaruutveckling för embedded systems eller liknande tekniska områden
Du är van att arbeta i moderna PCB CAD- och simuleringsmiljöer (exempelvis Altium, KiCad eller liknande)
Du har mycket god kommunikationsförmåga och behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
Meriterande om du även har:
Kunskap inom high-speed design och erfarenhet av layout av high-speed flerlagerskort, inklusive microvia-teknik och impedanskontrollerade ledarbanor
God erfarenhet av PCB-designverktyg och simuleringsmiljöer på avancerad nivå
Kunskap om att designa hårdvara enligt relevanta elsäkerhetsstandarder
Erfarenhet av laboratorieutrustning såsom oscilloskop, spektrumanalysatorer och monteringsmaskiner
Erfarenhet av konstruktion för höga effekter och högspänningsdesign
Erfarenhet av att leda team eller ansvarat för teknisk handledning av kollegor
Vi erbjuder:
En samarbetsdriven och innovativ arbetsmiljö
Möjlighet till karriärutveckling och vidareutveckling inom företaget
Verkligt tekniskt inflytande
Frihet under ansvar
En kultur som värdesätter pragmatisk ingenjörskonst och smarta kompromisser Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grepit AB
(org.nr 556986-5115)
Aurorum 1C (visa karta
)
977 75 LULEÅ Jobbnummer
9687291