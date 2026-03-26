Senior Group Business Controller
Nu har du möjlighet att få en mycket utvecklande tjänst i ett bolag som befinner sig på en väldigt spännande resa.
Med en omsättning på 15 miljarder kronor och med ca 15 000 medarbetare i fyra länder är Nobina Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Varje dag, året runt, väljer en miljon människor att resa mer hållbart med oss. Nobina befinner sig på en växande icke-cyklisk marknad med starka drivkrafter och ägs av den brittiska infrastrukturinvesteraren Basalt Infrastructure.
Om rollen
I rollen som Senior Group Business Controller får du möjlighet att få ett helhetsperspektiv över verksamheten genom att du kommer arbeta med analys och rapportering av koncernens månatliga och kvartalsvisa resultat, delaktig i att driva koncernens budgetprocess, arbeta med generell finansiell analys och delta i diverse ad hoc-projekt.
Arbetet kräver stor vana av att bygga analyser i Excel samt att kunna presentera dessa på ett pedagogiskt sätt i rapporter och presentationer både internt och externt. Kontaktytor för rollen blir hela verksamheten med fokus på ekonomifunktionen, landsekonomichefer/controllers och CFO. I den här rollen är du en del av Group Business Control-avdelningen som består av tre personer. Rollen rapporterar till Head of Group Business Control och tjänsten är belägen på Nobinas huvudkontor i Solna.
I rollen ingår:
Analysera koncernens resultat, balansräkning och kassaflöde, samt dra adekvata slutsatser och pedagogiskt kunna kommunicera i presentationer till styrelse, ledning och ägare
Utveckla management reporting och målstyrning med fokus på värdeskapande
Del av att driva koncernens process för budgetering, prognostisering och ekonomisk flerårsplanering
Partner till dotterbolagens ekonomifunktioner kring rapportering till koncernen
Ad hoc-analyser och driva projekt
Vid förvärvsprojekt vara del i den finansiella DD:n samt i att göra bolagsvärderingen
Utveckla och förbättra uppföljning, rapportering och arbetssätt, gärna genom automatisering av processer
Om dig
Du har från cirka fyra års relevant erfarenhet och gärna en bakgrund inom Transaction Services, exempelvis från Big4. Vidare har du tidigare arbetat som Group Business Controller och har en mycket god förståelse för redovisning. Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift, och trivs i en miljö som präglas av förändring och högt tempo.
Vidare ser vi att du har:
Civilekonomexamen eller motsvarande
Mycket goda kunskaper i Excel
Vana av att arbeta i komplexa och dynamiska organisationer
Stark analytisk förmåga och erfarenhet av finansiell rapportering
Vi söker dig som är proaktiv, noggrann och har en stark egen drivkraft. Du kombinerar detaljfokus med förmågan att se helheten och är samtidigt nyfiken, lösningsorienterad och bekväm med många olika kontaktytor. För att trivas hos Nobina är du prestigelös och en naturlig lagspelare som motiveras av att skapa tydliga resultat och bidra till verksamhetens utveckling.
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare gör skillnad. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att leverera vårt resenärslöfte.
Vi arbetar med löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nobina Sverige AB
(org.nr 556057-0128), https://www.nobina.se/
Nobina
9820355