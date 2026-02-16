Senior Fullstack Developer (Java, Node) Stockholm
2026-02-16
Utveckla och skala en digital plattform i Stockholm som Senior Fullstack Developer. Bygg moderna lösningar i världsklass.
Vill du vara med och skala en digital produkt i stark internationell tillväxt? Här får du som senior fullstack developer en nyckelroll i en techorganisation där affär, användarupplevelse och teknik möts i en produkt som engagerar miljontals användare.Du kliver in i ett skede där plattformen redan har bevisad framgång, men där den verkliga tillväxtresan bara har börjat. Här får du både påverka arkitektur, teknikval och framtida riktning, samtidigt som du är med och vidareutvecklar en produkt inom ett område som berör och engagerar på riktigt. Rollen passar dig som drivs av att bygga skalbara lösningar från grunden, påverka arkitekturval och se dina idéer bli verklighet.
Vi erbjuder dig
Det här är en möjlighet att kliva in i ett bolag med stark tillväxt och höga ambitioner.
En central roll i en internationell expansionsresa
Möjlighet att påverka både produkt och teknisk roadmap
En modern, skalbar techstack i molnbaserad miljö
Ett engagerat och samarbetsdrivet team
En produkt inom ett område som skapar verkligt värde för användarna
Det här gör du hos oss
Leder utvecklingen av end-to-end-funktioner, från databasdesign och API:er till frontendgränssnitt
Bygger och vidareutvecklar backend-tjänster i Java (Spring Boot) och/eller Node.js
Skapar responsiva och genomtänkta användargränssnitt i React
Säkerställer prestanda, säkerhet och skalbarhet i takt med internationell tillväxt
Bidrar i arkitekturbeslut och teknisk strategi
Arbetar nära produktägare, designers och utvecklare för att förverkliga nya idéer
Ditt team och arbetsplats
Du blir en del av ett tvärfunktionellt team med stark produktfokus och hög teknisk kompetens. Organisationen präglas av korta beslutsvägar, stort ansvarstagande och en vilja att kontinuerligt förbättra både arbetssätt och produkt.
Tjänsten är på heltid med placering i Stockholm och en hybridlösning där arbete sker både från kontoret och hemifrån.
Mer om dig
För att lyckas i rollen har du flera års erfarenhet som fullstackutvecklare och är trygg i att arbeta både med backend och frontend i moderna systemmiljöer. Du har starka kunskaper i Java och/eller Node.js samt erfarenhet av React. Vidare har du arbetat med molnplattformar som AWS, GCP eller Azure, byggt CI/CD-flöden och designat skalbara system. Du är trygg i att arbeta med relationsdatabaser såsom Postgres och har god förståelse för API-design.
Som person tar du initiativ och trivs i en föränderlig miljö där tempot är högt. Du har ett starkt tekniskt driv och värdesätter ren, hållbar kod. Samtidigt är du samarbetsinriktad och bidrar aktivt till teamets utveckling. Du har ett produktorienterat mindset och bryr dig om såväl prestanda som användarupplevelse. Erfarenhet av mobilutveckling, streaminglösningar eller innehållstunga plattformar är meriterande.
Så här får vi kontakt
I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
113 41 STOCKHOLM Arbetsplats
Ada Digital Kontakt
Head of Consulting
Mathias Jonsson 0708535206 Jobbnummer
9743719