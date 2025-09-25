Senior Frontend-utvecklare
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren Senior Frontend-utvecklare med kompetens inom både iOS- och Androidutveckling. Rollen innebär ett helhetsansvar i utvecklingen av digitala tjänster och omfattar både app- och webbutveckling med fokus på skalbara, enhetliga och användarvänliga lösningar.
Du blir en nyckelperson i ett tvärfunktionellt team och ansvarar för att driva utvecklingen från idé till färdig lösning. Arbetet omfattar komponentbaserad utveckling, integrationer mot backend samt arkitektur- och designbeslut för frontend och appar i en komplex miljö.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Utveckla digitala tjänster med återanvändbara komponenter för webb, Android och iOS.
Bidra till och forma frontend- och apparkitektur i en tvärfunktionell miljö.
Arbeta med affärsflöden och kapabiliteter som ger snabbare utveckling och enhetlig design.
Samarbeta nära backendutvecklare för integration via API:er och eventdrivna flöden.
Bidra till förbättringar av utvecklingsprocesser, designsystem och komponentbibliotek.
Säkerställa hög kvalitet i både teknik och samarbete.Kvalifikationer
Flera års erfarenhet av frontend- och apputveckling i komplexa miljöer.
Erfarenhet av Androidutveckling i Kotlin och Jetpack Compose.
Kunskap om apparkitektur och designmönster (t.ex. MVVM, Clean Architecture).
Erfarenhet av backendintegration via API:er (REST, GraphQL).
God kännedom om tekniker som Kubernetes, TypeScript, React, Microfrontends, Node.js och komponentbaserad arkitektur.
Minst 7 års erfarenhet som fullstack- eller apputvecklare.
Meriterande
Erfarenhet av iOS-utveckling med Swift och SwiftUI.
Start/Längd
Start: 2025-09-29
Längd: till och med 2026-03-30
Plats
Stockholm
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
