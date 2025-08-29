Senior Frontend-utvecklare - Malmö heltid

Modernera AB / Datajobb / Malmö
2025-08-29


Modernera är ett modernt rekryterings- och bemanningsföretag. www.modernera.se
För en kunds räkning söker vi nu en Senior Frontend-utvecklare. Vår kund är ett ägarlett företag som hjälper e-handlare att öka sin försäljning genom smart konverteringsoptimering. Vår kunds lösning är en in-house utvecklad, modern, SaaS-tjänst för e-handel. Företaget grundades år 2000, har 30 anställda och kontor i Malmö och Stockholm.
Du kommer att jobba i trevliga lokaler i centrala Malmö. Du erbjuds möjlighet att arbeta hemifrån.
Utöver att jobba tillsammans med utvecklingsteamet kommer du samarbeta med kundens designers kring e-handlare som behöver hjälp med speciallösningar i JavaScript.

2025-08-29

Du har
Över 3 års erfarenhet som Frontend-utvecklare.
Goda och moderna JavaScript-kunskaper, gärna med Vue.JS.
Professionell nivå på den senaste CSS och HTML-tekniken.
Grundläggande Github kunskaper.
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, och har goda kunskaper i engelska.
Meriterande med erfarenhet av jQuery och SASS / SCSS.

Det finns stort utrymme för eget ansvar och kreativitet i en entreprenörsmässig atmosfär med skickliga kollegor. Du erbjuds därför bra arbetsvillkor, pension, friskvårdsbidrag och flexibla arbetstider.
Heltid. Tillsvidareanställning. Fast lön, enligt överenskommelse. Tillträde: omgående.
Ansök genom att skicka ditt CV och personligt brev till info@modernera.se. Skriv "Senior Frontend-utvecklare - Malmö heltid" i ärenderaden.

Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: info@modernera.se

Detta är ett heltidsjobb.

Modernera AB (org.nr 556844-1124)
211 16  MALMÖ

Modernera AB

9483429

