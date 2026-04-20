Senior Fälttekniker Till Nibe Fastighet
Nibe AB / VVS-jobb / Markaryd
2026-04-20
Vill du arbeta med teknik som gör verklig skillnad och bidra till utvecklingen av hållbara energilösningar för kommersiella fastigheter med inriktning värmepumpsystem?
Nu söker vi en senior, kommunikativ fälttekniker som vill bli en del av NIBE Fastighet samt arbeta nära kunder och kollegor i ett engagerat och kunnigt team.
Om rollen
Som senior fälttekniker arbetar du ute hos våra kunder och ingår i ett team med bred kompetens som täcker hela NIBEs produktflora för kommersiella fastigheter. Du har en nyckelroll i att säkerställa att våra anläggningar fungerar optimalt, effektivt och energieffektivt - från driftsättning till färdig drift hos kund.
I rollen ingår bland annat att:
Driftsätta, felsöka och optimera värmepumpsystem
Genomföra driftgenomgångar för kunder och installatörer
Arbeta med felsökning och intrimning av befintliga anläggningar
Ge teknisk support till kunder och samarbetspartners, både på plats och via vår telefonsupport
Samarbeta med våra fälttekniker inom kommersiell ventilation för att säkerställa samverkan mellan värmepumpar och våra luftbehandlingsaggregat NIBE FLOW
Hantera arbetsorder samt planera resor och hotellbokningar
Samverka med sälj- och utvecklingsavdelningar med tekniskt stöd samt förbättringsförslag från ett användarperspektiv
I flera projekt arbetar du med komplexa system där värmepumpar integreras mot både fjärrvärme och luftbehandlingsaggregat, vilket innebär att rollen ställer höga krav på helhetsförståelse för fastighetens tekniska system. Resor förekommer frekvent i tjänsten.
Placering
NIBEs fastighetsteam är uppdelat i Syd, Mellan och Norr, och placeringsort är flexibel inom respektive område.
Vi söker dig som har en gedigen teknisk bakgrund och trivs i rollen som teknisk expert nära kund.
Vi tror att du:
Har lång erfarenhet av arbete med värmepumpar, kylteknik eller fastighetsteknik
Är självgående, strukturerad och lösningsorienterad
Har ett professionellt och serviceinriktat förhållningssätt
Trivs med kundkontakt och har god kommunikativ förmåga
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort är ett krav.
Meriterande är om du har erfarenhet av:
NIBEs produkter och system för kommersiella fastigheter
Större värmepumpar och kompletta energilösningar
Integration mellan flera tekniska system, särskilt luftbehandlingsaggregat
Teknisk support via telefon
Välkommen att söka tjänsten
Låter det som något för dig? Ansök via vår hemsida http://www.nibe.se
under "Lediga tjänster". Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 19 april, men urval och intervjuer sker kontinuerligt så vänta inte med att skicka in.
Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta gärna någon av våra kontaktpersoner nedan.
Mer om oss
Vi finns för att ge världen bättre energilösningar. Ända sedan 1952 har vi arbetat passionerat och målinriktat med att utveckla nya metoder för bättre energieffektivitet. På så sätt spelar vi en viktig roll i den globala omställningen till ett mer hållbart samhälle. Våra produkter förlitar sig på den finaste svenska ingenjörskonsten. Vi har en stark marknadsposition och gör stora satsningar för framtiden. Vår företagskultur är familjär och entreprenörsdriven. Den bygger på lång tradition och en rik historia där ledorden är enkelhet, ödmjukhet och pålitlighet. Vi ser långsiktigt på din anställning och erbjuder dig en arbetsplats med goda karriärmöjligheter. Tillsammans ser vi till att du får utlopp för din talang, kreativitet och kunskap.
NIBE i siffror
NIBE AB är en modern och framgångsrik industri med en omsättning på drygt 5 miljarder kr/år med drygt 1250 anställda i Markaryd. NIBE tillhör de marknadsledande i Europa med ett produktsortiment som består av marknadens bredaste program av värmepumpar, varmvattenberedare, solpaneler, biobränsleprodukter, ventilationsprodukter, fjärrvärmeutrustning, braskaminer mm.
NIBE AB ingår i det börsnoterade NIBE Industrier som har en omsättning på cirka 40 miljarder kr och mer än 21 000 anställda i över 30 länder.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123443".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Nibe AB
(org.nr 556056-4485)
Hannabadsvägen 5 (visa karta
)
285 32 MARKARYD
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Madeleine Johannesson madeleine.johannesson@nibe.se
