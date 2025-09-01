Senior Embedded-utvecklare, Örebro, heltid
Modernera AB / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2025-09-01
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Modernera AB i Örebro
, Västerås
, Karlsborg
, Linköping
, Nyköping
eller i hela Sverige
Modernera är ett modernt rekryteringsföretag. Besök oss på www.modernera.se.
För en av våra kunders räkning söker vi nu en Senior Embedded-utvecklare. Vår kund är ett ledande företag inom teknikutveckling och innovation. Företaget skapar en arbetsplats där arbete och glädje går hand i hand, vilket resulterar i både fantastiska resultat och nöjda medarbetare.
Som Senior Embedded-utvecklare hos vår kund kommer du att arbeta i teknikutvecklingens framkant och delta i spännande projekt som sträcker sig från smarta enheter till avancerade industriella system. Du kommer att använda din expertis för att skapa lösningar som verkligen gör skillnad och bidra till företagets vision om att forma framtiden med teknik.
Krav för tjänsten:
Akademisk examen inom relevant område.
Minst 5 års erfarenhet inom embedded-utveckling, C/C++ och Linux (till exempel Yocto).
God kunskap om mikrokontroller och tillhörande hårdvara.
God förmåga att arbeta i team som kommunicerar på både svenska och engelska. För vissa av kundens uppdrag krävs svenskt medborgarskap.
Meriterande:
Erfarenhet av FPGA, realtidssystem eller kunskaper inom elektronik och schemaritning.
Du får:
Tillgång till några av de mest spännande teknikprojekten i branschen, både inhouse och hos kundens olika uppdragsgivare.
En kreativ arbetsmiljö och gemenskap där samarbete och kunskapsdelning står i fokus.
Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
En kultur som präglas av resultat, ansvar, enkelhet och glädje. Företaget tror på att arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål och strävar efter att hjälpa varandra att fortsätta växa och utvecklas.
Anställningsform:
Du kommer att anställas direkt hos vår kund. Anställningsformen är heltid. Tillträde sker så snart som möjligt.
För att ansöka, skicka ditt CV och personligt brev till info@modernera.se
. Ange "Senior Embedded-utvecklare, Örebro, heltid" i ämnesraden.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: info@modernera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Modernera AB
(org.nr 556844-1124)
702 23 ÖREBRO Arbetsplats
Modernera AB Jobbnummer
9486538