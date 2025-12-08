Senior DevOps Engineer / Plattformsspecialist
2025-12-08
Professional Galaxy söker nu en Senior DevOps Engineer / Plattformsspecialist hos vår kund.
KRAVPROFIL
Vi söker dig som drivs av att arbeta med moderna plattformar och automatisering i en dynamisk hybridmiljö. Du är en engagerad lagspelare som tar ansvar och bidrar med både teknisk kompetens och strategisk insikt.
Krav (Måste-ha-kompetenser)
Plattformskompetens: Gedigen erfarenhet av GitHub (gärna Enterprise-plattform och Copilot), Nexus Repository och Azure.
Infrastruktur & Systemförvaltning: Mycket god kunskap inom infrastruktur och systemförvaltning, särskilt med RedHat Linux i virtualiserade miljöer.
Automatisering & Verktyg: Praktisk erfarenhet av AKS, Terraform, ArgoCD och Ansible. Mycket god vana av automatisering med skriptspråk som t.ex. PowerShell, Bash eller Python.
Metodik: Stark förståelse för CI/CD-principer och DevOps-metodik.
Övervakning: Kompetens kring drift och hantering av Grafana (inklusive InfluxDb och Telegraf).
Språk: Flytande i tal och skrift i både svenska och engelska.
Meriterande (Starkt önskvärda tillägg)
Erfarenhet av DevSecOps-arbete.
Kunskap om Google Cloud Platform (GCP).
Erfarenhet av Splunk (Enterprise & Observability Cloud).
Förståelse för ITIL och vana att arbeta med strukturerat förändringsarbete.
Erfarenhet av Jenkins och Groovy.
Personliga Egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är:
Ansvarstagande och självgående - Du driver ditt arbete framåt och tar ägarskap för dina uppgifter.
Kommunikativ och coachande - Du kan förmedla komplex information på ett tydligt sätt och gillar att dela med dig av din kunskap.
Lagspelare - Du bygger samarbete och bidrar till teamets gemensamma framgång.
Strategisk och analytisk - Du har förmåga att se helheten och bidrar med långsiktiga lösningar
ÖVRIGT
Uppdragsstart: 2026-12-31
Distansarbete: Nej
Uppdragslängd: 11 months
Område: Sweden\Stockholms län, \Solna (SOLNA)
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), http://www.progalaxy.se Kontakt
Sneha Sawant sneha.sawant@progalaxy.se 0739488808 Jobbnummer
9634447