Senior Business Controller

Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren Business Controller till ett uppdrag inom Ekonomi & Finans med fokus på ekonomisk uppföljning, analys och stöd till affärsverksamheten. Rollen är en viktig del av ekonomifunktionen och innebär nära samarbete med verksamheten och koncernen. Du rapporterar till CFO och arbetar i ett team om fyra medarbetare samt chef.
ArbetsuppgifterArbeta med månads-, kvartals- och årsbokslut
Ta fram och leverera löpande ekonomisk rapportering till ledning och verksamhet
Analysera resultat, avvikelser och nyckeltal
Följa upp kostnader och budget
Hantera och följa upp leverantörsfakturor
Stötta och rådgiva affärsverksamheten i ekonomiska frågor
Bidra till förbättring och vidareutveckling av ekonomiska processer och rutiner
Delta i kravställning kopplat till utvecklingsinitiativ vid behov
KravMinst 5 års erfarenhet som Business Controller inom bank eller finansbolag
Erfarenhet av förbättring och utveckling av ekonomiska processer och rutiner
Erfarenhet av utlåning och leasingverksamhet
God systemvana i Cognos Controller, Planning Analytics, Medius och E1
Erfarenhet av analysverktyg och ett intresse för datadrivna arbetssätt
