Senior Business Controller
2026-03-05
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren och affärsdriven Senior Business Controller till en etablerad aktör inom mässor, konferenser och event. Rollen kombinerar specialistkompetens inom business controlling med inslag av ekonomichefsområden. Du kliver in i en organisation i förändring där ekonomiprocesser ses över för utveckling, effektivisering och digitalisering.
Uppdraget är nyinrättat efter en omorganisation och du förväntas leda arbetet inom business controlling, stötta verksamheten i dess utveckling och säkerställa att finansiella processer och rapportering genomförs enligt plan. Rollen innebär inget personalansvar. Du arbetar nära redovisningschef och rapporterar till chef för business administration samt till företagsledning.
ArbetsuppgifterLeda och utveckla arbetet inom business controlling
Arbeta med budget, prognoser och uppföljning av utfall
Genomföra operativa analyser och ta fram beslutsunderlag med tydlig affärskoppling
Säkerställa att finansiella processer och rapportering genomförs enligt tidplan
Hantera frågor på både strategisk och detaljerad nivå, exempelvis kring ekonomistruktur, projektresultat och månadsbokslut
Ansvara för rapportstrukturer i Power BI
Arbeta med systemansvar för finansiellt planeringssystem (Planning)
KravAkademisk utbildning inom ekonomi
Minst (7) års erfarenhet inom business controlling samt arbete med budget, prognoser och utfall
Erfarenhet av Power BI och rapportuppsättning
Flytande svenska i tal och skrift
MeriterandeMycket goda kunskaper i Excel, inklusive kuber mot databaser
