Teknisk projektledare med erfarenhet av med rightsizing av lagringstjänster
NXT Interim Stockholm AB / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
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Vi söker till kund en teknisk projektledare med erfarenhet av rightsizing av lagringstjänster. Är det du? Då har du hittat rätt. Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Uppdraget består av att färdigställa plattformsoptimering genom rightsizing som har påbörjats inom infrastrukturområdet på kundens tekniska tjänsteenhet.
Arbetet består av att både driva och leda rightsizingarbetet gentemot upparbetade kontaktnät hos kundens applikationsenheter och kunder samt att etablera och automatisera själva processen för rightsizing. Uppdraget är som konsult och är på 12 månader.
Distansarbete: Ja, upp till 2 dagars distansarbete enligt överenskommelse med chef.Kvalifikationer
Minst 8 års arbetslivserfarenhet som Teknisk projektledare eller projektledare
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att arbeta med rightsizing av lagringstjänster
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att automatisera rightsizingprocesser
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att etablera och leda righsizingprocessen.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet från agilt arbete SAFe
Meriterande kriterium
Aktuell arbetslivserfarenhet från myndighet med minst 10 000 medarbetare
Arbetslivserfarenhet av att driva och leda rightsizingarbetet på en myndighetDina personliga egenskaper
Analytisk
Strukturerad
Stresstålig
Kan detta vara ett uppdrag som passar dig?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV och personligt brev på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.
Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078), http://nxtinterim.se/
172 31 SUNDBYBERG Kontakt
Gig Manager - Recruiter
Martin Westman martin.westman@nxtinterim.se +46703524806 Jobbnummer
9947106