Orderadministratör till bolag i Gunnilse
OIO Väst AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-06-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Vill du arbeta i en central roll där struktur, koordinering och service står i fokus? Vi söker nu en Orderadministratör till ett väletablerat bolag inom väg- och infrastruktursektorn i Göteborg. Här får du en varierad vardag med många kontaktytor och möjligheten att bli en nyckelperson i verksamheten.
I rollen blir du en central funktion som får verksamheten att fungera smidigt i det dagliga arbetet. Du arbetar nära platschef och kollegor och säkerställer att uppdrag planeras, följs upp och slutförs enligt plan. Rollen passar dig som trivs med att ha många kontaktytor, gillar att skapa ordning i komplexa flöden och motiveras av att vara den som får saker att hända.
Du erbjuds en bred roll med stort eget ansvar där du får möjlighet att påverka arbetssätt, utveckla processer och successivt bygga upp värdefull branschkunskap. Bolaget befinner sig i en spännande utvecklingsfas och för rätt person finns goda möjligheter att växa tillsammans med verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera inkommande order och registrera uppdrag i verksamhetens system
Följa upp och säkerställa att utförda arbeten är korrekt återrapporterade
Sammanställa rapporter och statistik på veckobasis
Arbeta med uppföljning och hantering av data från olika system och portaler
Koordinera och administrera löpande uppdrag tillsammans med verksamheten
Ha daglig kontakt med kunder, medarbetare och externa samarbetspartners
Hantera fakturaunderlag och administrativ uppföljning
Bidra till att utveckla och effektivisera interna administrativa processer
Vi söker dig somHar erfarenhet av administrativt arbete i en koordinerande eller serviceinriktad roll
Har god systemvana och känner dig trygg i att arbeta i olika affärs- och verksamhetssystem
Har goda kunskaper i Excel och är van att hantera och sammanställa data
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Har goda kunskaper i engelska
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet från bygg-, anläggnings-, drift- eller infrastruktursektorn
För att lyckas i rollen ser vi att du är en strukturerad och lösningsorienterad person som trivs med att ta ansvar för ditt arbete. Du är serviceinriktad, har lätt för att skapa goda relationer och känner dig bekväm i en roll med många kontaktytor. Vidare har du förmågan att prioritera om när förutsättningarna förändras och trivs i perioder med högt tempo. Vi tror också att du är nyfiken, självgående och vågar ställa frågor för att säkerställa kvalitet i ditt arbete.
Om rekryteringsprocessen och anställningenDetta är ett rekryteringsuppdrag där OIO agerar partner till vår kund. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Omfattning: HeltidStart: OmgåendePlacering: Gunnilse, Göteborg. Du arbetar på plats på kontoret varje dag. Arbetstider: 07.00–16.00Lön: Fast månadslön
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Kungsportsavenyn 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Kontakt
Consultant Manager
Elsa Jonasson elsa.jonasson@oio.se Jobbnummer
9947113