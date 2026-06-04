Löneadministratörer till en statlig myndighet
Adecco Sweden Aktiebolag / Ekonomiassistentjobb / Norrköping Visa alla ekonomiassistentjobb i Norrköping
2026-06-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Vi söker två Löneadministratörer till en myndighet i Norrköping, som vill bidra till en korrekt och effektiv lönehantering för samtliga medarbetare. I rollen ansvarar du för löneprocessen fram till lönekörning och arbetar nära kollegor på lönekontoret. Tillsammans hanterar ni löneutbetalningar, rapportering och ger support i lönerelaterade frågor.
Arbetet innefattar löpande hantering av lönerelaterade ärenden såsom reseräkningar, frånvaro och enklare rättelser. Du säkerställer att underlagen inför lönekörning är korrekta och bidrar med kontroller samt visst systemstöd. I rollen ingår även att ge stöd till verksamheten i frågor som rör lön och ersättningar.
Tjänsten omfattar bland annat följande arbetsuppgifter:
• Bearbeta och kontrollera löneunderlag
• Ta fram lönelistor
• Ta fram rapporter och statistik
• Redovisa skatter och arbetsgivaravgifter
• Sammanställa tid- och frånvarorapporter
• Svara på frågor från anställda (exempelvis om lön och semesterledighet)
• Göra beräkningar och rättningar
• Daglig styrning och arbetsledning av verksamheten
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid, med start 2026-08-17 och uppskattas pågå i cirka 9 månader, med möjlighet till förlängning i upp till 24 månader. Omfattningen kan variera utifrån verksamhetens behov.
Krav för tjänsten:
• YH-utbildning eller liknande inom lön
• Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som löneadministratör
• Goda kunskaper i MS Office
• Goda kunskaper i lönesystem
• Goda kunskaper i ekonomisystem
• Goda kunskaper om kollektivavtal
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift
• Ange referensuppdrag från ett (1) liknande uppdrag, som utförts under de senaste fem (5) åren av motsvarande art och omfattning
• Vara tillgänglig för digital intervju 2026-06-22
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande
• Erfarenhet av lönesystemet Personec P
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering kan vi i denna process använda oss av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande med sista ansökningsdag 2026-06-16.
Säkerhetsklassat uppdrag
Observera att detta uppdrag är säkerhetsklassat, då myndigheten bedriver säkerhetskänslig verksamhet. En säkerhetsprövning, inklusive bakgrundskontroll, kommer därför att genomföras på slutkandidaten. Kandidaten kommer även genomgå en säkerhetsprövning.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Nyström via Adecco ́s växel 010 – 173 73 00 eller e-post: Maja.Nystrom@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Gamla Tanneforsvägen 92 (visa karta
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582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Maja Nyström Maja.Nystroem@adecco.se Jobbnummer
9947114