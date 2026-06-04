Sug och spolbilschaufförer sökes
Nordic Bemanning & Rekrytering AB / Fordonsförarjobb / Gävle Visa alla fordonsförarjobb i Gävle
2026-06-04
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Sug- och spolbilsförare sökes till uppdrag i Gävle
Vi söker två erfarna och ansvarsfulla chaufförer för uthyrningsuppdrag som sug- och spolbilsförare med placering i Gävle. Rollen passar dig som trivs med praktiskt arbete ute på fältet och som vill arbeta med rengöring, spolning och tömning av ledningsnät, brunnar, tankar och annan VA-utrustning. Detta är mer än bara körning; du är delaktig i hela processen från planering till genomförande och kundkontakt.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Manövrera och köra VA-, spol- och sugbil vid drift och underhåll av VA-anläggningar.
Utföra spolning, sugning och tömning enligt gällande säkerhets- och miljöregler.
Daglig tillsyn och enklare underhåll av fordon och utrustning.
Samarbeta med kollegor och ha löpande kontakt med kunder för att säkerställa effektiva och säkra uppdrag.Anställningsvillkor
Anställningsform: Uthyrningsuppdrag med möjlighet till anställning hos vår kund.
Arbetstider: Vardagar 07:00–16:00, med beredskap cirka var 6:e vecka
OB/ÖT: Enligt avtal
Placeringsort: GävleKvalifikationer
Giltigt körkort C eller CE
Yrkeskompetensbevis (YKB)
ADR-intyg
God säkerhetsmedvetenhet och vana att följa rutiner
Vi söker dig som är noggrann, serviceinriktad och trivs i ett fysiskt varierat arbete. Om du vill vara en del av ett team som levererar säkra och effektiva VA-tjänster, tveka inte att ansöka. Ange referenser och relevant behörighet i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556776-5689) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9947108