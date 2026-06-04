Producent till ämnesenheten för skådespeleri
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2026-06-04
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Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film och media, opera och teater.
Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i en miljö där konstnärlig utbildning och forskning skapar förutsättningar för konst som en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället. Tillsammans arbetar vi för en kultur som är generös och utmärks av samskapande, tillit, engagemang och ansvarstagande.
Välkommen att söka anställning som producent till ämnesenhet skådespeleri
Nu söker vi en producent som vill vara med och utveckla våra utbildningars produktionsövningar och processer. Anställningen innebär att du koordinerar ämnesområdet skådespeleris publika verksamhet. Det innebär att du producerar studentproduktioner, nationella och internationella samarbetsprojekt och arbetar med intern- och externkommunikation.
Arbetsuppgifter
Du kommer i första hand att arbeta som producent och koordinator för ämnesområdet för skådespeleri, där du rapporterar till ämneschefen. Arbetet innebär framför allt att planera och koordinera ämnets publika program, som innefattar studentexaminationer, nationella och internationella samarbetsprojekt, öppna hus, konferenser och liknande.
Ämnesområdet likställer i många fall utbildningarnas examinationer med produktion. Det betyder att du kommer att arbeta med produktionsrutiner och praktiskt arbete i samband med offentliga visningar. I samband med kurs- och programutlysningar gör du marknadsföringsarbete i samarbete med SKH:s kommunikationsavdelning.
Du arbetar självständigt i tät kontakt med ämneschefen, programansvariga för utbildningarna, samt produktionsteamet, exempelvis ljud, ljus, kostym och teknik. I arbetet kommer du att ha mycket kontakt med lärare och studenter. Arbetet varierar i intensitet i olika perioder under året, beroende på produktionerna.
Arbetet som producent innebär:
planering och bokning av produktionslokaler
planering och inventering av lokalbehov i samarbete med studentproduktioner tillsammans med lärare, gästlärare och teknisk personal
avtalshantering kopplat till produktionsövningar
kommunikation kring ämnesområdets produktioner
stöd för produktionsteam på SKH i att ta fram översiktliga dokument och underlag för produktioner
uppföljning av produktionsbudget
uppföljning av arbetsmiljöfrågor kopplade till produktion
upphovsrättsliga frågor tillsammans med programansvariga
göra riskanalyser i samråd med övrig föreställningspersonal i samband med publika studentproduktioner
urval och beställning av marknadsföringsmaterial till publicering på sociala medier och webb.Publiceringsdatum2026-06-04Kvalifikationer
utbildning inom tex kommunikation, som producent eller motsvarande arbetslivserfarenhet
väl insatt i konstnärliga processer, från ex. dans, teater, film eller scenkonst
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
erfarenhet av marknadsföring av produktioner eller
Meriterande är
god kunskap kring marknadsföring av bild, film och text vid publicering på sociala medier
erfarenhet av internationellt arbete
erfarenhet av att arbeta inom fler konstnärliga fält
erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom utbildningsverksamhet
erfarenhet från eventbranschen
För att trivas uppskattar du att ha omväxlande arbetsuppgifter. Du stimuleras av utvecklingsarbete, är van att driva processer, projekt och att planera samt skapa ordning och rutiner. Du trivs med att ha administrativa arbetsuppgifter och att ge service med hög kvalitet. Vidare har du en god social förmåga, gillar att samarbeta samtidigt som du driver ditt eget arbete självständigt.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till ett år och omfattar heltid. Under de två första månaderna är sysselsättningsgraden 50 procent. Tillträde 1 september, eller enligt överenskommelse.
Om ansökan
Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. I korthet ska ansökan innehålla meritförteckning (CV) med kopior på handlingar du vill styrka meritförteckningen med.
Eventuella bilagor du vill åberopa som inte kan skickas via vårt rekryteringssystem skickas till Stockholms konstnärliga högskola, Box 24045, 104 50 Stockholm, märkt med diarienummer skh 2026/370/2.2.1.
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-18!
Fackliga företrädare: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/personalorganisationer/
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Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms konstnärliga högskola
(org.nr 202100-6560), https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/
104 50 STOCKHOLM Kontakt
HR-partner
Julia Rydén julia.ryden@uniarts.se Jobbnummer
9947109