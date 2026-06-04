Behovsanställd kock till Nissabo kök i Halmstad

Attendo Sverige AB / Kockjobb / Halmstad
2026-06-04


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Om jobbet

Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendo Nissabo, beläget i Halmstad, är en verksamhet där det dagligen produceras lunch och middag till två enheter - totalt ca 400 portioner mat.
Beskrivning av tjänsten

Sommarvikarie samt behovsanställning

Arbetstider under dag/helg

Vi söker just nu en kock som kan arbeta under sommaren samt extra vid ordinarie personals frånvaro. Vi söker dig som har förståelse för att mat och måltider är en höjdpunkt i tillvaron för de äldre och att det är viktigt med traditioner och högtider. Du är lyhörd för kundernas önskemål och behov samt är införstådd med att upplevelsen av maten påverkas av olika sinnen som smak, lukt, syn och känsel. Det är ytterst viktigt att du har lätt för att samarbeta och samverka med de övriga yrkeskategorierna i köket. På arbetsplatsen produceras det i snitt ca 400 portioner om dagen.
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!

Publiceringsdatum
2026-06-04

Kvalifikationer
Kvalifikationer
Kockutbildning

Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)

God datorkunskap/datorvana

Meriterande:

Erfarenhet av arbete inom storkök

Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan – Tillsammans för framtidens omsorg!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7849214-2035270".

Arbetsgivare
Attendo Sverige AB (org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Westerbergs gata 29 (visa karta)
302 26  HALMSTAD

Arbetsplats
Attendo Sverige

Jobbnummer
9947115

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