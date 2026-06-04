Behovsanställd kock till Nissabo kök i Halmstad
Attendo Sverige AB / Kockjobb / Halmstad Visa alla kockjobb i Halmstad
2026-06-04
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Om jobbet
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendo Nissabo, beläget i Halmstad, är en verksamhet där det dagligen produceras lunch och middag till två enheter - totalt ca 400 portioner mat.
Beskrivning av tjänsten
Sommarvikarie samt behovsanställning
Arbetstider under dag/helg
Vi söker just nu en kock som kan arbeta under sommaren samt extra vid ordinarie personals frånvaro. Vi söker dig som har förståelse för att mat och måltider är en höjdpunkt i tillvaron för de äldre och att det är viktigt med traditioner och högtider. Du är lyhörd för kundernas önskemål och behov samt är införstådd med att upplevelsen av maten påverkas av olika sinnen som smak, lukt, syn och känsel. Det är ytterst viktigt att du har lätt för att samarbeta och samverka med de övriga yrkeskategorierna i köket. På arbetsplatsen produceras det i snitt ca 400 portioner om dagen.
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!Publiceringsdatum2026-06-04KvalifikationerKvalifikationer
Kockutbildning
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom storkök
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan – Tillsammans för framtidens omsorg! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7849214-2035270". Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Westerbergs gata 29 (visa karta
)
302 26 HALMSTAD Arbetsplats
Attendo Sverige Jobbnummer
9947115