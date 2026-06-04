Lärare i Trä och metallslöjd och Bild, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Utsäljeskolan 4-9 / Grundskollärarjobb / Huddinge Visa alla grundskollärarjobb i Huddinge
2026-06-04
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
1 plats(er).
Utsäljeskolan är en helt nybyggd kommunal skola i Huddinge med både grundskola och anpassad grundskola, belägen i ett lugnt villaområde på gränsen mellan Stuvsta och Segeltorp. Vi är idag en treparallellig F-8-skola och nästa läsår blir vi en fullt utbyggd F-9-skola. Vi är idag närmare 700 elever och drygt 100 personal som trivs i våra fantastiska lokaler.
Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam samt specialpedagoger som arbetar nära pedagogerna i den dagliga verksamheten. Våra elever har tillgång till Chrome Books som används i skolarbetet. Vi lägger stor vikt på att det ska finnas en balans mellan analoga och digitala arbetssätt för att främja elevernas utveckling och kreativitet.
Vill du bli en av oss i när vi nu går in i vår sista uppbyggnadsfas för vårt högstadium?
Om arbetet
Vi söker en lärare med ämneskombinationen Slöjd och Bild som under nästa läsår kommer undervisa i trä- och metallslöjd åk 3-5 och bild på högstadiet. Mentorskap ingår också i tjänsten. Du kommer tillsammans med dina kollegor i arbetslaget och ämneslaget ansvara för att undervisningen på bästa sätt möter elevernas behov och stimulerar till god social och kunskapsmässig utveckling.
Om dig
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i ämneskombinationerna Trä och metallslöjd och Bild 7-9, och för att du skall lyckas i ditt uppdrag behöver du vara väl förtrogen med skolans styrdokument samt vara skicklig på att uttrycka dig i tal och skrift. Du har goda ämneskunskaper och en tydligt strukturerad undervisning. Du arbetar språkutvecklande i alla ämnen och bedriver en varierad undervisning. Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.
Då vårt ledord är "tillsammans" är det viktigt att du är angelägen att arbeta kollegialt tillsammans med dina kollegor och att du ser samarbete som en självklarhet.
Det är även viktigt för oss att du jobbar aktivt med att bygga goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare. Som person är du driven, positiv, ansvarstagande och lösningsfokuserad. Du är en tydlig och trygg ledare i klassrummet som arbetar aktivt med att hitta olika vägar för att skapa engagemang och delaktighet bland dina elever.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Ida Söderblom Biträdande rektor: ida.soderblom@huddinge.se
I din ansökan vill vi att du bifogar din lärarexamen samt lärarlegitimation.
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329745". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Byggmästarvägen 227 (visa karta
)
141 73 SEGELTORP Arbetsplats
Huddinge kommun, Utsäljeskolan 4-9 Kontakt
Biträdande rektor
Ida Söderblom ida.soderblom@huddinge.se 08-535 30410 Jobbnummer
9947095