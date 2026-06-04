Returhanterare/Trafikavstängare till Vernum Maskin i Norrköping!
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2026-06-04
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Returhanterare/Trafikanordningar sökes till Vernum Maskin
Vernum Maskin är ett modernt maskinuthyrningsföretag med lång erfarenhet i branschen. Vi erbjuder flexibilitet, hög servicegrad och en modern maskinpark till våra kunder. Vi hyr ut anläggningsmaskiner, byggmaskiner, bodar, fordon och trafikavstängningsmaterial.
Vi fortsätter att växa som företag och söker nu dig som vill bidra till vårt team i Norrköping! Gillar du ett praktiskt jobb med fokus på kundnöjdhet? Då kan det vara dig vi söker. Varmt välkommen med din ansökan!
Din roll
En arbetsdag hos oss är aldrig den andra lik, vår verksamhet pågår dygnet runt och en mängd maskiner hyrs ut varje dag! Vi har ett högt tempo i arbetsdagen och hos oss är varje medarbetare en nyckelperson som bidrar till att få verksamheten att fungera optimalt. Vår depå i Norrköping växer och därmed behöver vi förstärka teamet med ytterligare en medarbetare. Du kommer att få en bred roll, med arbetsuppgifter inom returer av maskiner och trafikanordningar, samt mycket praktiskt och fysiskt arbete ute på depån.
Arbetsuppgifterna innehåller mer i detalj:
• Arbete med trafikanordningar
• Lastning och lossning av lastbilar med små och stora maskiner
• Returhantering av maskiner
• Enklare kontroller och rengöring av maskiner
• Skriva avtal och rapporter på utförda uppdrag
• Leverans av maskiner och produkter till kunder ute i fält
Rollen innehåller många kontakter med kunder, vilket kräver en hög servicenivå och kundfokus. Arbetstiderna är dagtid med eventuell jour i framtiden.
Om dig
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och din inställning, Du har en avslutad gymnasieutbildning i bagaget och har du arbetat med liknande uppgifter ser vi det som meriterande men inte ett krav.
För dig är det självklart att vara serviceminded och ge det lilla extra till kunder och kollegor. Noggrannhet, initiativförmåga och stresstålighet är egenskaper du besitter. Du är ansvarstagande, trygg och flexibel och kan arbeta både självständigt och i samarbete med andra. Då du arbetar med att formatera avtal och rapporter på utfört arbete är det avgörande att du känner dig trygg med siffror och uträkningar.
Du har B-körkort, grundläggande datavana, samt goda språkkunskaper i svenska. Det är meriterande om du har BE-körkort, arbete på väg och truckkort, om inte, så kan vi tillhandahålla dessa utbildningar.
Varför Vernum?
Som medarbetare hos oss kommer du att bli en del av vårt tighta team och vi är specialister på hög servicegrad och tillgänglighet för våra kunder. Vi lever efter mottot "rätt maskin på rätt plats spar tid och ger en bättre arbetsmiljö".Vernum Maskin är ett entreprenörsdrivet företag, med familjär känsla, med verksamhet i Norrköping och Linköping. Vi är måna om varandra och har en fin gemenskap.
Om Vernum Maskin
Vernum Maskin ska vara ett ledande företag för uthyrning inom mark- och entreprenadarbeten. Med ett brett sortiment inom maskinuthyrning och stor kunskap och erfarenhet inom trafikavstängningar garanterar vi alla våra kunder service i världsklass. Vårt fokus ligger på våra kunder och att hitta effektiva och säkra lösningar för varje projekt vi utför. Vi finns här för att kunna möta ditt behov av maskiner och kunskap idag och i framtiden. Vi ger alltid allt och ser till att lösa det just du behöver.
Är du intresserad?
Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta Rekryteringskonsult Johanna Andersson på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på Vernum Maskin.
Sista ansökningsdag är 28 juni 2026. Vi genomför löpande urval och tillsättning sker enligt överenskommelse. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR.
Johanna Anderssonjohanna.andersson@eissrekrytering.se
0702726266
EISS Rekrytering & Search
EISS Rekrytering & Search är ett specialistbolag inom rekrytering med kontor i Norrköping och Linköping. Genom vår kompetens inom området, marknadsledande system och innovativa fokus vill vi lyfta rekrytering till en ny nivå. Vårt mål är att etablera oss som Östergötlands mest eftertraktade bolag inom rekrytering och vår vision är att erbjuda den bästa kund- och kandidatupplevelsen på marknaden. Mer information finns på www.eissrekrytering.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eiss Rekrytering & Search AB
(org.nr 559137-3484), https://eissrekrytering.se
Svärmaregatan 2 (visa karta
)
603 61 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vernum Maskin i Sverige AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Johanna Andersson johanna.andersson@eissrekrytering.se 0702726266 Jobbnummer
9947092