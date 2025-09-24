Senior Build Engineer
2025-09-24
Senior Build Engineer - Bazel Migration
Rollbeskrivning
Vi söker en Senior Build Engineer till ett omfattande moderniseringsprojekt hos en global aktör inom spel- och underhållningsbranschen. Uppdraget innebär att migrera nuvarande byggsystem från CMake till Bazel och etablera en skalbar, högpresterande build-arkitektur som stödjer flera spelklienter.
Rollen kombinerar hands-on utveckling med coachning och kunskapsöverföring till utvecklingsteamet, som idag har begränsad erfarenhet av Bazel. Målet är att avsevärt förbättra byggtiderna och skapa en långsiktigt hållbar lösning för framtida utveckling.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Design och implementering av en Bazel-baserad build-arkitektur
Migrering från CMake och optimering av C++-baserade byggflöden
Utbildning och coachning av utvecklingsteam i Bazel och BuildBuddy
Dokumentation, best practices och förbättring av utvecklarupplevelsen
Nära samarbete med interna utvecklingsteamKvalifikationer
Omfattande erfarenhet av Bazel i större C++-projekt
Dokumenterad erfarenhet av migreringar, gärna CMake Bazel
Kunskap om Starlark och multiplattformsbygg (Windows, Linux, macOS, iOS, Android)
Bakgrund inom C/C++ och build pipelines
Förmåga att hålla workshops och överföra kunskap
Flytande engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av BuildBuddy
Bidrag inom öppen källkod, särskilt relaterat till Bazel
Pedagogiska och kommunikativa färdigheter
Start/Längd
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Längd: Enligt överenskommelse
Plats
Enligt överenskommelse (onsite/hybrid/remote)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
