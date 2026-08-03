Senior analytiker reaktorsäkerhet
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM / Civilingenjörsjobb / Solna Visa alla civilingenjörsjobb i Solna
2026-08-03
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Vill du arbeta strategiskt med kunskapsutveckling inom reaktorsäkerhet och samtidigt bidra till ett tryggare samhälle? Är du redo att ta dig an ett uppdrag där din kompetens gör verklig skillnad – både idag och för framtidens energisystem?
Vi söker en senior analytiker med djup teknisk kompetens och ett starkt helhetsperspektiv inom reaktorsäkerhet till en roll där du arbetar i kärnan av ett samhällsviktigt uppdrag. Du blir organisatoriskt placerad på enheten för Reaktoranalys och strukturintegritet som ansvarar för att inom sina ansvarsområden utveckla kunskap och ta fram underlag för myndighetens ställningstaganden vid utveckling av lagstiftning, policyer, strategier och andra styrmedel. Enheten ansvarar även för ett internationellt arbete inom sina ansvarsområden bl a genom utveckling av internationell normering. Placeringsort är Solna, Katrineholm eller Göteborg.
Om rollen
Du arbetar i en kunskapsintensiv miljö tillsammans med engagerade kollegor och experter inom flera discipliner – där samarbete, nyfikenhet och vetenskaplig höjd står i fokus.
Som senior analytiker kommer du att:
driva och vidareutveckla arbetet inom reaktorsäkerhet, med fokus på säkerhetsanalyser inom termohydraulik, reaktorfysik och svåra haverier
genomföra och leda arbete med utredningar och granskningar
initiera och följa upp nationella och internationella forsknings- och utvecklingsinsatser
bidra till framtagning och uttolkning av säkerhetskrav för ny kärnkraft
delta i och stödja myndighetens krisorganisation
agera rådgivare med helhetsperspektiv i tekniskt komplexa frågor
representera myndigheten i kontakter med externa intressenter.
Om dig
Vi söker dig som har:
civilingenjörsexamen inom t ex fysik, kemi eller annan utbildning som myndigheten bedömer relevant för tjänsten
aktuell och många års erfarenhet av arbete med anläggningsövergripande eller kärnbränslenära säkerhetsanalyser, utredningar eller konstruktionsarbete rörande kärnkraftsreaktorer varav flerårig erfarenhet inom tekniskt ledande roller
mycket god kunskap inom säkerhetsanalyser i minst ett av områdena termohydraulik, reaktorfysik eller svåra haverier, och god kännedom om de övriga
mycket god kunskap om reaktorsäkerhet ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och hur olika discipliner inom området samspelar
mycket god kunskap om anläggningsdynamik i kärnkraftsreaktorer
erfarenhet av att samordna eller leda arbete
mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska
god förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska.
Det är meriterande om du har kunskap eller erfarenhet av exempelvis:
IAEA:s och WENRA:s regelverk
simuleringskoder som tillämpas för analyser inom relevanta områden, inklusive validering
osäkerhetshantering
modellutveckling utifrån experimentella data
störnings- och haverihantering
disputerat eller har annan erfarenhet av forskning inom för tjänsten relevant område.
Vi söker dig som har ett strategiskt helhetsperspektiv och en stark analytisk förmåga. Du trivs med att arbeta med komplexa frågeställningar, kan snabbt sätta dig in i omfattande information och omsätta den i välgrundade slutsatser. Du är självgående, strukturerad och tar egna initiativ för att driva arbetet framåt. Du har erfarenhet av att leda verksamhet eller arbetsuppgifter med ett gott resultat och delar gärna med dig av din kunskap och erfarenheter. Med ett tydligt ansvarstagande bidrar du aktivt till utvecklingen inom ditt område.
Rollen innebär många kontaktytor, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och en väl utvecklad kommunikativ förmåga. Du uttrycker dig tydligt och kan på ett pedagogiskt sätt dokumentera och förmedla resultat.
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten förväntas du leva upp till vår värdegrund. Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrund. Det ställs särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar.
En arbetsplats med mening
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten är du en del av ett viktigt samhällsuppdrag. Hos oss arbetar många olika kompetenser tillsammans i frågor som rör teknik, naturvetenskap, samhälle, juridik och kommunikation. Du får ett arbete där du kan utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du bidrar till något som är viktigt på riktigt – för säkerhetens skull.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare med start enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning i sex månader. Du blir anställd som utredare. Eftersom vi tror starkt på samarbete mellan kollegor vill vi att du jobbar från kontoret majoriteten av din arbetstid men du har också möjlighet att jobba hemifrån del av tiden. Resor i tjänsten förekommer.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vill du veta mer?
Om du vill ha mer information om arbetsuppgifterna innan du ansöker kan du kontakta enhetschef, Karin Liljequist, 08-799 41 96. Vill du veta mer om rekryteringsprocessen kan du kontakta Annika Kjerrman, hr, 08-799 43 75.
Vill du prata med en facklig företrädare? kontakta Johan Persson, Saco-S, 08-799 44 85, Michael Wallin, ST, 08-799 42 87, eller SEKO, 077-045 79 00.
Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV samt genom att svara på några urvalsfrågor. Läs mer om vår rekryteringsprocess.
Välkommen med din ansökan senast den 24 augusti 2026.
Vi arbetar för att Sverige ska vara strålsäkert – från strålskydd och kärnsäkerhet till arbetet mot nukleär icke-spridning. Genom nationella och internationella samarbeten bidrar vi till ett tryggt samhälle. Våra kontor finns i Solna, Katrineholm och Göteborg. Läs mer om oss och följ oss på LinkedIn. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strålsäkerhetsmyndigheten
(org.nr 202100-5737), https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
171 54 SOLNA Arbetsplats
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM Jobbnummer
10018326