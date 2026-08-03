Teamchefer till Livsmedelsverkets enhet för juridik
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2026-08-03
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Livsmedelsverket söker två teamchefer till myndighetens enhet för juridik. Rollen passar dig som vill kombinera ledarskap med kvalificerat juridiskt arbete. Välkommen att söka dig till en myndighet som präglas av utveckling och framåtanda!
Enheten för juridik
Som ett stöd i myndighetens ledningsarbete och verksamhet finns Avdelningen för myndighetsstöd, där Enheten för juridik ingår. Enheten ansvarar särskilt för utarbetandet av Livsmedelsverkets föreskrifter och författningsarbetet i övrigt samt bistår med juridiskt stöd till den övriga verksamheten inom myndigheten. Enheten leds av enhetschefen, tillika myndighetens rättschef, och har för närvarande 19 verksjurister fördelade på två team, som samarbetar nära varandra. Enheten kommer även att rekrytera ytterligare medarbetare under året.
Din roll
Som teamchef ansvarar du för planering, ledning, samordning och uppföljning av teamets verksamhet enligt arbetsordning och verksamhetsplan. Du har personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar, vilket omfattar dispositionsrätt, ekonomisk uppföljning, slutattestering samt upphandlingar och avtal inom fastställd budgetram och enligt myndighetens regelverk. Du rapporterar till enhetschefen.
I uppdraget ingår att planera, fördela och prioritera arbetsuppgifter för att säkerställa en effektiv och rättssäker handläggning. Du ger löpande stöd till medarbetarna i det dagliga arbetet och vid mer komplexa juridiska frågeställningar samt ansvarar för utveckling av teamets kompetens, arbetssätt och tillämpning av relevant lagstiftning. Rollen innefattar även omvärldsbevakning och analys av rättsutveckling, rekrytering samt uppföljning av medarbetares prestation och utveckling.
Vidare bereder du inkommande frågor till enhetschefen, följer upp och rapporterar teamets resultat och måluppfyllelse samt utför vid behov eget kvalificerat juridiskt arbete inom myndighetens sakområden. Beroende på intresse och sakkunskap finns möjlighet att ha ansvar för särskilda sakområden. Rollen förutsätter nära samarbete med andra enheter inom myndigheten samt med externa myndigheter och aktörer.
Som ledare skapar du förutsättningar för engagemang, ansvarstagande och lärande genom ett coachande, lyhört och tydligt ledarskap. I nära samarbete med enhetschefen och teamchefskollegan bidrar du till verksamhetsutveckling och till att nå målen för avdelningen och Livsmedelsverket.
Din kompetens
Vi söker dig som har juristexamen (motsvarande jur. kand.) samt flerårig och aktuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Du har även flerårig och aktuell erfarenhet av att leda eller samordna verksamhet samt erfarenhet av arbete inom statsförvaltningen. Vidare har du praktisk erfarenhet av författningsarbete eller annat kvalificerat rättsligt utredningsarbete, förvaltningsrätt och verksjuridiska frågor. Du har också mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete vid förvaltningsmyndighet eller i Regeringskansliet. Det är också meriterande om du har praktisk erfarenhet av EU-rätt, beredskapsfrågor och totalförsvarsjuridik. Dokumenterad erfarenhet av att leda eller samordna verksamhet inom offentlig sektor, liksom erfarenhet av personalansvar, verksamhetsutveckling och budgetstyrning, är också meriterande.
Dina personliga egenskaper
Som person är du trygg i din ledarroll och van vid att skapa tydlig riktning, struktur och engagemang för din arbetsgrupp. Du leder genom ett förhållningssätt som präglas av både prestigelöshet och integritet och du bygger goda relationer som främjar samarbete och förtroende. Du trivs med att skapa goda förutsättningar för en lärande kultur, stödja verksamheten i prioritering samt planera, organisera och följa upp arbetet samt säkerställa att verksamhetens mål uppnås.
Du har ett tillitsbaserat ledarskap och coachar med gott omdöme dina medarbetare till ansvarstagande, samarbete och utveckling. Du är initiativrik, driver utveckling och prövar gärna nya arbetssätt när det skapar mervärde för verksamheten. Vidare är du kommunikativ, tydlig och lyhörd, och har förmåga att anpassa ditt budskap efter målgrupp och situation.
Du är bekväm med att fatta beslut, fördela ansvar och stå fast vid fattade beslut, principer och värderingar även i utmanande situationer. För att lyckas i rollen har du också förmåga att blicka framåt, se helheter och formulera strategier som omsätts i praktiskt arbete.
Vid vårt urval kommer vi att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Elin Häggqvist. Representant för Saco-S är Åsa Svanström och för ST Anneli Widenfalk (nås från den 10 augusti). Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2026-08-21. Ansök via platsannonsen på https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb,
märk ansökan med diarienummer 2025/04735. Ansökan ska vara skriven på svenska.
Mer information om tjänsten
På Livsmedelsverket får du goda förutsättningar att skapa balans i vardagen. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna så tillåter finns det även möjlighet att arbeta från hemmet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid. Livsmedelsverket tillämpar sex månaders provanställning.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Organisationstillhörighet: Enheten för juridik
Placeringsort: Uppsala
Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap är ett krav för anställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras i enlighet med gällande säkerhetsskyddslagstiftning.
All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.
Lönesättning sker i enlighet med de centrala löneavtalen för det statliga avtalsområdet. Vid Livsmedelsverket tillämpas individuell och differentierad lönesättning.
Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Vi gör vår bedömning grundat på den information som finns i ansökningshandlingarna, var därför tydlig med att beskriva hur du uppfyller kvalifikationerna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Livsmedelsverket
(org.nr 202100-1850), https://www.livsmedelsverket.se/
752 37 UPPSALA Jobbnummer
10018363