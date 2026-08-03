Sektionschef 1610.Ledningssystemstödsavdelningen till F16, Uppsala
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2026-08-03
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På Försvarsmakten har du möjlighet att utöva din profession samtidigt som du tillsammans med dina kollegor bidrar till att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder varierade och spännande projekt, utvecklingsmöjligheter, värdeskapande team och inte minst värdesätter vi work-life balance.
Om enheten
161.strilbataljonens huvuduppgift är att ansvara för övervakningen av Sveriges luftrum och flygstridsledning. Bataljonen är dagligen insatt i insatsverksamhet. Andra uppgifter inkluderar drift och skydd av fortifikatoriska ledningsplatser samt gruppering av rörliga sensorer och radiosystem över hela Sverige.
En del av 161.strilbataljonen är 1610.ledningssystemstödavdelningen. Avdelningen finns på fem verksamhetsorter och stödjer i huvudsak flygstridskrafternas stridsledningscentraler och ledningsenheter.
Luftsektionen TSOP Uppsala söker nu en sektionschef för att stärka vårt viktiga och kompetenta team. Du kommer arbeta nära dina kollegor i en prestigelös miljö med god gemenskap och möjlighet till personlig utveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som sektionschef leder och fördelar du arbetet tillsammans med avdelningschef och övriga sektionschefer. Du ansvarar för medarbetarnas utveckling genom medarbetarsamtal, schemaläggning och utbildningsplanering. Samtidigt arbetar du med övrigt vanligt förekommande arbetsuppgifter för en första linjes chef.
Leda, motivera och utveckla sektionens medarbetare.
Planera, kvalitetssäkra och följa upp produktionen inom sektionen.
Implementera verksamhetsstyrning och säkerställa att sektionens uppsatta mål nås.
Ansvara för arbetsmiljö och säkerhetsfrågor.
Genomföra ekonomisk uppföljning och prognosarbeten.
Samverka med andra förband och myndigheter inom totalförsvaret.
Delta i rekrytering och introduktion av nya medarbetare.
KRAVPubliceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Erfarenhet av att leda och utveckla människor – du har aktuell erfarenhet av en chefs eller arbetsledarroll där du har haft personalansvar och ansvarat för att driva den dagliga verksamheten mot uppsatta mål.
Teknisk förståelse och ett genuint intresse för teknik – du har erfarenhet från en teknisk verksamhet och brinner för teknik och teknikutveckling.
God kommunikativ förmåga – du kommunicerar tydligt och förtroendeingivande, både muntligt och skriftligt, och har goda kunskaper i såväl svenska som engelska.
Gymnasieutbildning – du har en fullständig gymnasieutbildning med godkända betyg.
B-körkort Dina personliga egenskaper
Vi söker en trygg, prestigelös och innovativ ledare med god kommunikativ och social förmåga. Du är tydlig, lyhörd och är närvarande i ditt ledarskap och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer både inom och utanför organisationen. Du arbetar strukturerat och analytiskt, har god samarbetsförmåga och kan se helheten samt växla mellan olika perspektiv. Du fattar välgrundade beslut även i komplexa situationer och kombinerar strategiskt tänkande med praktiskt genomförande. Som ledare motiverar och inspirerar du andra, bidrar till delaktighet, utveckling och ett positivt arbetsklimat samt driver verksamheten framåt i en föränderlig miljö.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Erfarenhet från Försvarsmakten och större organisationer – inkluderar tjänstgöring eller arbete inom Försvarsmakten eller andra statliga myndigheter.
System- och säkerhetskompetens - goda kunskaper om Försvarsmaktens ledningssystem och erfarenheter av flygsäkerhetspåverkande system.
Verksamhetsutveckling – erfarenheter av verksamhetsutveckling och etablering av nya verksamheter. Övrig information
Anställningsform Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad Heltid.
Arbetsort Uppsala. F 16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra enstaka tjänsteresor.
Arbetstid I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet.
Tillträdesdatum Snarast, enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Befattning: Civil.
Upplysningar om befattningen
Rekryterande chef, Avdelningschef för 1610 Ledningssystemstödavdelningen
E-post/Tfn: 08-788 75 00 (FM växel)
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Rebecca Grebestam
Mejl: mailto:F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Eric Masser, tfn 076-011 42 30
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
751 27 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10018371