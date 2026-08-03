Handläggare till Klimat- och näringslivsdepartementet - 6 månader
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-08-03
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Enheten för branschernas konkurrenskraft, Klimat- och Näringlivsdepartementet
Enheten för branschernas konkurrenskraft ansvarar för frågor som rör branschernas konkurrenskraft, utveckling och resiliens inom bl.a. gruv- och mineralindustrin, basindustrin, tillverkningsindustrin, strategiska tekniker, den industrinära tjänstesektorn, life science samt besöksnäring och turism. Enheten ansvarar också för frågor om geologiska undersökningar, mineralutvinning och prospektering. Samt för styrning av myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU).
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten söker nu en medarbetare med ansvar för frågor som rör industrins villkor och konkurrenskraft. Tjänsten fokuserar särskilt de regelverk och förutsättningar på svensk och europeisk nivå som sätter villkoren för industrins konkurrenskraft, produktivitet, omställning och resiliens. EU-förhandlingar kommer att vara en central del i tjänsten.
Ditt huvudsakligt arbetsområde komma vara att planera, organisera, förbereda och föredra ärenden. Du kommer även bistå med analyser samt ta fram underlag inför möten i EU och andra internationell fora. I rollen ingår att bidra i beredningar på andra departements områden, ha dialog med offentliga aktörer, näringsliv och akademi. Tjänsten kan innebära resor, främst till Bryssel, samt internationella kontakter och förhandlingar.
Det krävs ofta snabba ställningstaganden och arbete i högt tempo. Du bör därför vara beredd att arbeta under förhållanden där du måste vara beredd på det oförutsedda.
Arbetet präglas av en nära dialog och samarbete med kollegor på enheten och på andra enheter inom Regeringskansliet, departementets ledning och med Klimat- och näringslivsdepartementets myndigheter.
Läs mer om vår verksamhet på http://www.regeringen.se/Publiceringsdatum2026-08-03Bakgrund
För att vara aktuell för denna roll behöver du uppfylla alla skallkrav och gärna även de meriterande kriterierna.Kvalifikationer
Relevant akademisk utbildning
Relevant och aktuell erfarenhet av arbete med policyutveckling inom näringslivs- och konkurrenskraftsfrågor.
Erfarenhet av arbete på Regeringskansliet eller relevant myndighet.
Kunskap genom arbete om EU:s processer.
Kunskap genom arbete om industrins förutsättningar.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Relevant och aktuell erfarenhet av arbete med EU-frågor inom näringsliv- och konkurrenskraftsfrågor.
Kunskap om den statliga budgetprocessen.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Utöver detta ser vi gärna att du är van att självständigt driva och planera ditt arbete. Vi ser även att du har god presentationsförmåga, i både tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, där vi värderar samarbetsförmåga och flexibilitet högt.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/ Övrig information
Tjänsten avser 6 månader. Tillträde så snart som möjligt. En säkerhetsprövning kommer att ske innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta gruppschef Sofia Nyman på 08-405 92 05. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Charlotta Cedermark på 08-405 86 50. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Ivian Paulino Lorenzo för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 24 augusti 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
10018372