Jurist till IMY:s tillsynsverksamhet inom privat sektor
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2026-08-03
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Vi förstärker nu vår tillsynsverksamhet med en jurist på en av våra tillsynsenheter. Vill du arbeta med tillsyn och bidra i en dynamisk verksamhet med ett spännande uppdrag? Hos oss arbetar du med viktiga frågor om integritet och dataskydd som påverkar alla medborgare i vårt samhälle. Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Som jurist på tillsynsenheten kommer du att arbeta med en bredd av arbetsuppgifter inom dataskyddsområdet.
Tjänsten har fokus på dataskyddsfrågor inom näringslivet och ideella organisationer. Du kommer tillsammans med dina kollegor att arbeta med egeninitierad tillsyn enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR, och kreditupplysningslagen inom dessa områden. Tillsynsarbetet består bland annat i att leda och delta i olika tillsyner. Tillsyn utövas normalt skriftligen från vårt kontor i Stockholm men inspektioner förekommer. Det är viktigt att du har ett intresse för omvärldsbevakning av dataskyddsaspekterna i de branscher vi har tillsyn över eftersom det har betydelse för vilka verksamheter vi kan komma att granska.
Du kommer även arbeta med tillståndsärenden enligt kreditupplysningslagen och handlägga remisser. På enheten arbetar vi även med ärenden som rör bindande företagsbestämmelser.
I arbetet kan även ingå utåtriktat arbete såsom kontakter med branschföreträdare och media. Du kan också komma att delta i arbete med att utveckla rutiner och arbetssätt, ofta i projektform. Arbetet bedrivs självständigt men du kommer även samarbeta med övriga på myndigheten såsom våra informationssäkerhetsspecialister och kommunikatörer.
Vissa arbetsuppgifter har inslag av gränsöverskridande samarbete inom EU, där engelska är vårt arbetsspråk. Resor i tjänsten kan förekomma. Kvalifikationer
Vi söker dig som har jur. kand. eller juristexamen och är notariemeriterad eller har motsvarande erfarenhet från domstol. Du har därutöver några års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete i privat eller offentlig sektor. Du har utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av tillsynsarbete
• Erfarenhet av tillståndsarbete
• Erfarenhet av att driva domstolsprocesser
• Erfarenhet av att tillämpa dataskyddslagstiftningen, gärna inom bank- och finansområdet
• Kompetens inom it- och informationssäkerhet och förståelse för teknikrelaterade frågor, exempelvis artificiell intelligens
Dina personliga egenskaper
Som person är du analytisk, noggrann, ansvarstagande och prestigelös. Du har förmåga att ta initiativ och arbeta effektivt. Du är beslutsför och kan självständigt lösa kvalificerade uppgifter i en komplex arbetsvardag. Som representant för myndigheten är du förtroendeingivande, kommunikativ och har förmågan att bygga tillitsfulla relationer. Du har lätt för att uttrycka komplicerade juridiska frågeställningar på ett målgruppsanpassat, klart och tydligt sätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten
Anställningarna är tillsvidareanställningar på heltid. IMY tillämpar sex månaders provanställning. Arbetet utgår från våra trevliga aktivitetsbaserade lokaler centralt i Stockholm med möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete.
Frågor om tjänsten
För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta gärna:
• Enhetschef Catharina Fernquist (privat verksamhet), 08-657 61 18
• HR-specialist Lina Sylvén, 08-505 299 91
• Facklig företrädare Sofia Standar (Saco-S), 08-515 154 47
Hur ansöker jag?
Du registrerar din ansökan enligt anvisning på imy.se/ledigajobb. Sista dag för ansökan är den 23 augusti 2026.
När beslut om tillsättning har fattats meddelas detta på IMY:s anslagstavla. Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare.
Om IMYDet är vi som granskar att företag, myndigheter och andra aktörer följer GDPR – dataskyddsförordningen. Vi utbildar och vägleder dem som behandlar personuppgifter, och påverkar även lagstiftningen. Vi vill se en hållbar och integritetsvänlig digitalisering. Vi är övertygade om att det går att värna medborgarnas trygghet och samhällets säkerhet, utan omotiverad kartläggning och övervakning. Tillsammans med övriga dataskyddsmyndigheter i EU arbetar vi för att medborgarnas personuppgifter ska ha samma skydd i hela unionen. Vi erbjuder en spännande, dynamisk och trivsam arbetsplats. Här får du kompetenta och engagerade kollegor och erfarna, utforskande ledare och chefer. Våra värdeord – tillsammans, tillit, tydlighet, tillgänglighet och transparens – betyder något på riktigt och det är viktigt att du delar dem. Vår vision är ett tryggt informationssamhälle – tillsammans värnar vi den personliga integriteten. Läs gärna mer om oss på www.imy.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Integritetsskyddsmyndigheten
(org.nr 202100-0050), https://www.imy.se/
112 26 STOCKHOLM Jobbnummer
10018370