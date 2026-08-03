Enhetschef Elkvalitet och dataanalys
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Vill du vara med och forma framtidens kraftsystem och bidra till energiomställningen? Som enhetschef för Elkvalitet och dataanalys har du en viktig roll med stort inflytande över kritiska frågor för elnätets funktion och stabilitet. Du blir en del av en ny organisation där du får möjlighet att vara med och påverka.Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Som enhetschef för Elkvalitet och dataanalys leder du en enhet i utveckling, där uppdrag, arbetssätt och samverkan formas. Det ger dig stora möjligheter att påverka inriktning och kultur, samtidigt som du utvecklas inom ledarskap och tekniskt komplexa områden. Du ingår i sektion Systemförmågors ledningsgrupp och bidrar till sektionens strategiska utveckling. I rollen verkar du i gränslandet mellan teknik och strategi, där du omsätter teknisk specialistkunskap till tydliga prioriteringar, välgrundade beslut och konkret verksamhetsutveckling. Med många kontaktytor har du en viktig roll i att representera enhetens teknikområden samt bygga och upprätthålla goda relationer inom branschen.
Du leder en enhet med 11 kraftsystemspecialister placerade vid flera av Svenska kraftnäts kontor och har helhetsansvar för verksamhet, personal och budget. Enhetens arbete omfattar att säkerställa god elkvalitet i stamnätet genom kravställning, analys och elkvalitetsstudier, t.ex. genom utformning av tekniska riktlinjer, tilldelning av störutrymme vid anslutning, övertonsstudier eller uppföljning av spänningsdippsutbredning. Enheten arbetar även med utveckling av metoder och verktyg för att övervaka dynamisk systemstabilitet samt kravställning av mätinfrastruktur och datakvalitet. Enheten har också ett sammanhållande ansvar för störningsanalyser.Dina arbetsuppgifter
Leda, utveckla och följa upp enhetens verksamhet med ansvar för personal, budget och resultat.
Säkerställa framdrift samt driva utveckling av arbetssätt, processer och struktur inom enheten.
Skapa förutsättningar för medarbetarna att nå uppsatta mål och utvecklas i sina roller.
Företräda enheten i interna och externa forum samt delta i och leda styrgrupper och initiativ.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker en trygg och engagerad ledare med förmåga att skapa riktning i en verksamhet under utveckling. Du är målmedveten och driver förändring i komplexa sammanhang och säkerställer framdrift även när förutsättningarna inte är helt givna. Med god struktur skapar du tydlighet i en miljö där uppdrag och arbetssätt formas. Du har förmåga att se helheten, identifiera centrala frågeställningar och fatta välgrundade beslut.
Du bygger förtroendefulla relationer och samverkar väl med andra, samtidigt som du har mod att driva frågor i sammanhang där perspektiven kan skilja sig åt. Som ledare stöttar du dina medarbetare och skapar förutsättningar för deras utveckling och verksamhetens resultat.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du en civilingenjörsutbildning inom relevant område (exempelvis elektroteknik eller teknisk fysik), alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig.
Du har även:
Chefserfarenhet med ansvar för personal och budget.
Flerårig erfarenhet av att leda kunskapsintensiv verksamhet med tekniska specialister, exempelvis som chef, teamledare, projektledare eller motsvarande.
Kunskap om och god förståelse för kraftsystemets dynamik och uppbyggnad.
Förmåga att obehindrat kommunicera på svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av verksamhets- och processutveckling samt förbättringsarbete.
Erfarenhet av tekniska anslutningskrav på anläggningar anslutna till elsystemet, gärna inom elkvalitet.
Erfarenhet av kraftsystemanalyser och modellering.
Erfarenhet inom analys av mätdata, alternativt arbete med kravställning av mätsystem.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg, Västerås eller Göteborg.
I tjänsten ingår resor inom Norden och Europa. Vid placering i Västerås eller i Göteborg tillkommer regelbundna resor till huvudkontoret i Sundbyberg 2–4 gånger per månad.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2026.
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret.
I denna rekryteringsprocess tillämpas tester på slutkandidater.
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Vid frågor om tjänsten: Marie Sandahl, rekryterande chef, 010 489 22 57.
Vid frågor om rekryteringsprocessen: Linda Mattsson, ansvarig rekryterare, 010 350 91 47.
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72.
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31.
Under semestertider nås vi via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
. Svarstiden under denna period kan vara längre än vanligt. Vi går igenom ansökningar och återkopplar om du går vidare i processen först efter sista ansökningsdag.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
10018368