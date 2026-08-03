Utredare inom suicidprevention
Folkhälsomyndigheten / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-08-03
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Vill du vara med och utveckla myndighetens arbete inom området suicidprevention? Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att inrätta en nationell utredningsfunktion för genomförande av utredningar av enskilda dödsfall i suicid i lärande syfte. Vi söker därför utredare som kommer att medverka i uppbyggnaden av den nya verksamheten och genomföra suicidutredningar.
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Vad gör enheten
Enheten för suicidutredningar ansvarar för att bygga upp en nationell utredningsfunktion som ska kunna genomföra utredningar av dödsfall på grund av suicid. Syftet är att förbättra samhällets förmåga att dra lärdom kring vad som brustit i samhällets skyddsnät och andra faktorer som kan ha påverkat när någon tar sitt liv. Verksamheten ska bedrivas enligt ny lagstiftning som trätt i kraft 2 juli 2026. Enheten byggs upp med olika kompetenser för att kunna genomföra dödsfallsutredningar och analysera och sprida lärdomar.
Vad ska du jobba med?
I samverkan med kollegor vid Enheten för suicidutredningar kommer du att arbeta med utredningar och analyser efter enskilda suicid.
Arbetet kommer att innefatta att:
Samla in och analysera information från bland annat myndigheter, vård, skola och kommunala verksamheter, samt genomföra samtal och intervjuer med anhöriga och professionella som haft kontakt med den som avlidit.
Kartlägga omständigheter kring suicidhändelsen, bakomliggande orsaker och åtgärder som kunde ha förebyggt dödsfallet.
Bidra till att sammanställa, analysera och sprida lärdomar från utredningarna - genom exempelvis rapporter, webbtexter och kommunikationsarbete - för att stärka det suicidförebyggande arbetet.
Representera området och presentera kunskap och lärdomar vid konferenser och möten, både på svenska och engelska.
Som utredare är du ansvarig för att sammanställa och analysera olika typer av underlag, och under arbetets gång eller inför färdigställande få detta validerat av analysteamet och andra sakkunniga och experter.
I arbetet ingår också sedvanliga uppgifter för utredare på myndigheten, som att svara på remisser, arbeta med omvärldsbevakning, kommunicera enhetens arbete i olika forum, delta i myndighetens nätverks- och arbetsgrupper samt medverka i enhetens och myndighetens generella utvecklingsarbete.
Vem söker vi?
Krav för anställningen:
Yrkesexamen såsom legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, legitimerad sjuksköterska eller annan yrkesexamen eller akademisk examen som myndigheten bedömer vara likvärdig och relevant för tjänsten.
Minst tre års erfarenhet av patient- eller klientnära arbete inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, elevhälsan eller liknande, där arbete med stödjande- eller krisbearbetande samtal, kontakt med efterlevande eller bemötande av anhöriga i sorg eller trauma ingått i arbetet.
Aktuell erfarenhet av självständigt utrednings- och analysarbete, inklusive insamling, sammanställning och analys av information från olika källor.
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:
Mycket stor vikt läggs vid:
Erfarenhet av arbete med händelseanalyser, eller skade- eller olycksfallsutredningar eller motsvarande.
Personliga egenskaper som god analytisk förmåga, god samarbetsförmåga, samt god empatisk och kommunikativ förmåga, med förmåga att ge ett professionellt, lyhört och förtroendeingivande bemötande och med bibehållet lugn hantera svåra samtal.
Goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid:
Påföljande magisterexamen, basutbildning i psykoterapi ("steg 1") eller för tjänsten relevant specialistutbildning/påbyggnadsutbildning.
God kännedom om kommuners och regioners förutsättningar, uppdrag och organisering.
Kommunikativ skicklighet att förmedla kunskap på ett målgruppsanpassat sätt, både skriftligt i rapporter och webbtexter, och muntligt.
Vikt läggs vid:
Erfarenhet av arbete med barn och unga med till exempel självskadebeteende, suicidalitet, neuropsykiatriska funktionsvariationer eller intellektuell funktionsnedsättning.
Erfarenhet av insamling och analys av sökhistorik och kommunikation i digitala medier, som riktar sig till barn och ungdomar, i frågor om mobbning, grooming, social isolering eller annan utsatthet.
Erfarenhet från arbete på statlig förvaltningsmyndighet.
Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-kultur/
Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid, när arbetsuppgifterna tillåter.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Jenny Telander, telefon 010- 205 28 23.
Fackliga företrädare är för SACO Susanne Fridh, telefon 010-205 23 17, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/jobba-hos-oss/Publiceringsdatum2026-08-03Så ansöker du
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2026-08-24 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02292-2026-2.1.1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folkhälsomyndigheten
(org.nr 202100-6545), https://www.folkhalsomyndigheten.se
171 82 SOLNA Jobbnummer
10018365