Samordnare för efterfrågeflexibilitet
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Är du intresserad av elmarknadsfrågor och vill bidra till utvecklingen av framtidens balansmarknad? Vi söker dig som vill ta en central roll i att samordna implementeringen av efterfrågeflexibilitet och bidra till ett ökat helhetsperspektiv och en implementering i elmarknaden som skapar nytta för Sverige.Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Som samordnare för efterfrågeflexibilitet inom avdelning Elmarknad får du en viktig roll i att koordinera implementeringen av den europeiska nätkoden inom området. Inledningsvis ligger fokus på att strukturera, planera och följa upp arbetet samt hantera beroenden mellan initiativ och aktörer. Det innebär även att bidra till arbetet med att tolka relevant lagstiftning, verka för en sammanhållen implementering i linje med Svenska kraftnäts strategi samt identifiera och lyfta risker och utmaningar. Du samverkar brett, både internt och externt, exempelvis med elmarknadens aktörer och andra systemoperatörer (TSO:er).
Tjänsten innebär arbete i gränssnittet mellan regelverk, marknadsmodeller och aktörsroller. I takt med att implementeringen fortskrider kommer rollen att inkludera mer analys- och utredningsarbete kopplat till balansmarknadens utformning och incitamentsstrukturer.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för samordningen av implementeringen av nätkoden för efterfrågeflexibilitet (NC DR).
Etablera arbetssätt och skapa struktur för ansvar, processer och samverkan.
Samarbeta brett internt och med andra nordiska och europeiska systemoperatörer samt aktivt etablera och utveckla kontaktnät.
Kommunicera och visualisera arbete och resultat, både internt och externt.
Representera verksamheten i olika forum och arbetsgrupper inom området efterfrågeflexibilitet.
Utreda och analysera arbete med sakfrågor kopplade till elmarknadens roller och funktion.
Du blir en del av Enhet Balanseringsmodell – ett engagerat team på nio medarbetare med hög kompetens och nära samarbete. Tillsammans arbetar vi med att utveckla och forma regelverk, roller och incitament för en effektiv och robust balansering av elsystemet i nära samverkan med aktörer i Sverige, Norden och Europa.
Enheten ansvarar för centrala delar av elmarknaden, såsom villkor och avtal för marknadsaktörer, implementering av EU-regelverk samt relaterade beredskapsfrågor. Vi driver även arbete med incitamentsmodeller och analyser kopplade till kostnadsfördelning.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som kan skapa struktur och driva arbete framåt i komplexa sammanhang med många beroenden. Du planerar och organiserar arbetet samt följer upp aktiviteter på ett systematiskt sätt. Rollen innebär många kontaktytor och förutsätter lyhördhet, god samarbetsförmåga och förmåga att bygga förtroende. Du kommunicerar tydligt och bidrar med idéer och lösningar i dialog med andra. Du har även en analytisk förmåga som gör att du kan hantera komplex information, se samband och bidra till välgrundade beslut.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du en akademisk utbildning inom teknik, ekonomi, juridik eller samhällsvetenskaplig inriktning.
Du har även:
Flerårig erfarenhet av arbete med elmarknadsrelaterade frågor, med god förståelse för aktörers drivkrafter på marknaden.
Kunskap om och god förståelse för elsystemet och dess delar, exempelvis kraftsystemet och elmarknaden.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift, samt god kommunikativ förmåga att anpassa budskap efter målgrupp.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att leda och samordna aktiviteter, till exempel genom att leda projekt eller arbetsgrupper.
Erfarenhet av arbete med legala ramverk, gärna inom balansering och elmarknad.
Erfarenhet av att strukturera, effektivisera och förenkla processer.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid.
Resor kan förekomma i tjänsten.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Sista ansökningsdag är den 14 september 2026.
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret.
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Vid frågor gällande tjänsten: Jenny Lagerkvist, rekryterande chef, 010 475 84 46.
Vid frågor om rekryteringsprocessen: Linda Mattsson, ansvarig rekryterare, 010 350 91 47.
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72.
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31.
Under semestertider nås vi via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
. Svarstiden kan under denna period vara längre än vanligt. Vi går igenom ansökningar och återkopplar om du går vidare i processen först efter sista ansökningsdag.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
10018360