Medicinsk sekreterare till vårdadministrativa enheten Köping/Fagersta
Region Västmanland / Administratörsjobb / Fagersta Visa alla administratörsjobb i Fagersta
2026-08-03
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Vi behöver förstärka vår arbetsgrupp i Fagersta inom vår länsövergripande enhet. Är du medicinsk sekreterare och vill arbeta på en varierad arbetsplats med god arbetsmiljö och engagerade kollegor? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du med sedvanliga medicinska sekreteraruppgifter, såsom journalskrivning efter diktat, remisshantering och primärklassificering. Arbetsuppgifterna är främst kopplade till verksamheten vid sjukhuset i Fagersta. Många samarbeten och arbetsmoment sker via digitala plattformar mellan sjukhusen.
Du blir en del av en engagerad arbetsgrupp som har ett viktigt, kvalitativt och professionellt uppdrag för hela kliniken. Tillsammans arbetar vi för att kontinuerligt utveckla våra processer och säkerställa en hög patientsäkerhet.
Några av våra medarbetare ansvarar även för e-legitimation i Köping och Fagersta, SITHS-korthantering med tillhörande fotografering samt uppdraget som klinikens HSA-redaktör.
Om arbetsplatsen
Västmanlands sjukhus Köping/Fagersta är en länsövergripande verksamhet med två sjukhus som arbetsplatser. Detta gäller även för oss medicinska sekreterare. På vår enhet är vi totalt 20 medicinska sekreterare och en enhetschef. I dag har två medicinska sekreterare sin arbetsplats på Fagersta sjukhus, och med detta vikariat blir vi tre. Övriga medicinska sekreterare och enhetschefen har sin arbetsplats på Köpings sjukhus.
På arbetsplatsen i Fagersta sitter de medicinska sekreterarna i nära anslutning till medicinmottagningen och vårdavdelningen. Det innebär att du som medarbetare är nära den dagliga verksamheten, övriga yrkeskategorier och patienterna.
Verksamheten har inriktning mot internmedicin. På sjukhuset i Fagersta finns medicinmottagning, vårdavdelning, rehabiliteringsenhet samt närvårds- och AH-team.
På sjukhuset i Köping finns närakut, medicinmottagning, fyra vårdavdelningar, rehabiliteringsenhet, närvårdsteam och AH-team.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är en grundförutsättning. Du behöver även ha utbildning i sjukdomsklassificering eller annan likvärdig klassifikationsutbildning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare. God datorvana samt kunskaper i journalsystemet Cosmic är också meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har ett gott bemötande, god servicekänsla och lätt för att samarbeta. Du är trygg, behåller lugn och fokus även i oväntade situationer och tar ansvar för att planera och prioritera ditt arbete. Noggrannhet och kvalitet är viktigt för dig. Vi ser gärna att du har ett starkt engagemang för ditt arbete och vill bidra till ständiga förbättringar i vår verksamhet.
Anställningsvillkor
Visstidsanställning 8 månader på heltid. Tillträde 1 oktober 2026.
Placeringsort: Fagersta.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättningSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 19 augusti 2026
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
737 42 FAGERSTA Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Linda Lindström linda.lindstrom@regionvastmanland.se +4622126751 Jobbnummer
10018364