Tullverket söker gruppchef spaning vid Underrättelseavdelning
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-03Om företaget
Vill du ha ett ansvarsfullt och intressant arbete där du har möjlighet att bidra till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Då är jobbet inom Tullverkets Underrättelseavdelning något för dig.
Tullverket har som uppdrag att stoppa eller allvarligt störa den organiserade brottsligheten och att förhindra den illegala införseln av narkotika- och dopingpreparat, alkohol, tobak, vapen och andra varor som hotar liv, hälsa och miljö. Tullverkets operativa verksamhet består av fyra avdelningar: kontroll, underrättelse, uppbörd, och tullkriminal. Underrättelseavdelningen hanterar underrättelse- och riskanalys och har förmåga att arbeta med underrättelseverksamhet inom alla delar av Tullverkets uppdrag, alltså såväl restriktioner som uppbörd. Avdelningen delas in i fyra enheter med geografiskt ansvar: Syd, Väst, Öst och Nord. Avdelningen består också av Tullverkets selekteringscenter samt enheten för strategisk analys och nationell desk.
Vi söker nu en gruppchef för spaningspersonal som ska arbeta med underrättelseinhämtning till underrättelseenheten i Stockholm. Om tjänsten
Inom Tullverkets Underrättelseavdelning har spanare som huvudsaklig uppgift att bedriva målinriktat spaningsarbete mot storskalig smuggling och organiserad brottslighet. Arbetet kan även omfatta initiala utredningsåtgärder.
Som gruppchef leder och fördelar du arbetet inom gruppen. Du arbetar operativt i yttre tjänst tillsammans med gruppen och ansvarar för personalplanering, verksamhetsutveckling, förändringsledning och kommunikation. Du ansvarar för att informera och involvera medarbetarna för att skapa förståelse och engagemang för verksamhetens mål och prioriteringar.
Du förväntas bidra till verksamhetens utveckling genom att stärka spaningsförmågan och arbeta med aktiva prioriteringar. Du samarbetar nära övriga spaningsgrupper och stödjer vid behov andra områden med inhämtning.
Som gruppchef ansvarar du för att gruppens uppdrag genomförs, återrapporteras och dokumenteras enligt gällande beslut, riktlinjer och regelverk. Du arbetar nära underrättelseledare som prioriterar och leder enhetens underrättelseinsatser.
Alla Tullverkets chefer är arbetsgivare, vilket innebär att du är lojal med och tar ansvar för fattade beslut och dess konsekvenser. Du ingår i enhetens ledningsgrupp och bidrar till medarbetarnas utveckling genom öppen dialog och delaktighet. Du förväntas även utveckla samverkan och arbetsmetoder samt vid behov leda uppdrag och delta i utvecklingsprojekt.
Tillsammans med övriga gruppchefer och enhetschefen ansvarar du för enhetens interna och externa samverkan samt för att arbetet bedrivs i linje med Tullverkets värdegrund – helhetssyn, ansvarstagande och nytänkande.
Resor inom och utom landet kan förekomma. Arbetet innebär skifttjänstgöring.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
•Grundläggande utbildning inom Tullverkets brottsbekämpande verksamhet eller motsvarande kunskaper från annan brottsbekämpande myndighet som arbetsgivaren bedömer som relevant
•Dokumenterad erfarenhet av arbetsledning
•Väl dokumenterad erfarenhet av arbete med målinriktad spaning inom brottsbekämpande verksamhet
•Genomförd och godkänd vapenutbildning
•God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift såväl på svenska som på engelska
•Goda kunskaper inom Officepaketet
•Svenskt körkort, klass B för personbil
•Mycket goda föraregenskaper
•Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
•Chefs-/ledarskapsutbildning
•Erfarenhet av arbete inom underrättelsetjänst och/eller utredning på Tullverket eller Polismyndigheten
•Dokumenterad erfarenhet av chefsarbete med personalansvar
•Genomförd och godkänd spaningsutbildning, NPS, grund och/eller fördjupad
•Goda språkkunskaper (obehindrat tal) utöver svenska, norska, danska och engelska Dina personliga egenskaper
Arbetet kräver att du en stabil och trygg person med högt säkerhetstänkande. Din samarbetsförmåga är god och du bör ha en förmåga att läsa av och hantera olika uppkomna situationer. Som gruppchef kommer du att arbeta i en mindre grupp därför är det viktigt att du är genuint intresserad av att arbeta i grupp och att utvecklas tillsammans med övriga medarbetare i gruppen. Du ska även ha förmåga att kunna arbeta självständigt. Du klarar av att arbeta under stressade former där du skall kunna fatta snabba beslut med gott omdöme. I funktionen som spanare krävs dessutom flexibilitet och initiativförmåga samt ett intresse för tekniska hjälpmedel.
Verksamheten är mångskiftande vilket ställer höga krav på att du både är flexibel och beredd på att utföra såväl rutinarbetare som mer kvalificerade arbetsuppgifter. Verksamheten är i ständig utveckling och förbättringsarbete är en del i vardagen.
Det är självklart för dig att behandla människor med respekt och förståelse, ha ett gott omdöme och är en god representant för Tullverket såväl internt som externt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrig information
Referensnummer: TV-2026-15366
Placeringsort: Stockholm
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning och individuell lönesättning tillämpas. Inom Tullverket tillämpas tidsbegränsade chefsförordnanden på 5 år med möjlighet till 3 års förlängning.
Tillträdesdag: Snarast efter överenskommelse.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket. Som ett led i tillsättningen kommer du att genomgå Tullverkets chefstest.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Daniel Piludu, enhetschef, Stockholm, 08-456 58 61.
För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Mari Höglund 08- 456 58 30 och för Saco-S, Lena Edehag, 08-456 58 68.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 24 augusti 2026. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/
Box 273 11 (visa karta
)
120 54 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
10018361