Förvaltningsledare inom IT-infrastruktur och IAM
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2026-08-03
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Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Hos oss får du vara med och bidra i det viktiga arbetet för att nå vår vision - att skapa en bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer!
Trivs du i gränslandet mellan teknik, förvaltning och samverkan? Hos oss får du en nyckelroll i förvaltningen av IT-infrastruktur och IAM där du arbetar nära drift, utveckling och leverantörer för att skapa säkra, stabila och välfungerande tjänster som stödjer Naturvårdsverkets uppdrag.
Naturvårdsverket söker en teknisk förvaltningsledare med stark operativ förmåga och god förståelse för IT-infrastruktur och Identity & Access Management (IAM). I rollen arbetar du nära driftorganisation och utveckling för att säkerställa stabila, säkra och ändamålsenliga IT-tjänster som stödjer myndighetens behov.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Som teknisk förvaltningsledare kommer du att:
Arbeta med operativ leverantörssamordning inom förvaltningen av IT-tjänster kopplade till infrastruktur, IT-säkerhet och IAM
Ta fram, specificera och följa upp tekniska beställningar
Samverka med interna och externa parter inom drift och leverans
Säkerställa kvalitet, stabilitet och säkerhet i de tekniska lösningarna
Bidra i incident- och problemhantering
Identifiera och driva förbättringsarbete inom förvaltningsområdet
Din kompetensKvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av arbete inom IT-drift
Aktuell erfarenhet de senaste tre åren av arbete med:
katalogtjänster och då främst Microsoft Active Directory. Erfarenheten ska omfatta hantering av användare.
operativt IT-arbete nära driftmiljö, exempelvis inom 2nd eller 3rd line, teknisk förvaltning eller leverantörsnära IT-drift
Erfarenhet av att ta fram och följa upp tekniska beställningar gentemot interna eller externa leverantörer, exempelvis inom IT-drift, infrastruktur, IT-säkerhet eller IAM.
Meriterande:
Erfarenhet av eller kunskap inom Identity & Access Management, IAM.
Erfarenhet av ITIL eller motsvarande processramverk för IT-förvaltning, drift eller support.
Erfarenhet av leverantörsstyrning, leverantörssamordning eller uppföljning av externa IT-leveranser.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad, med förmåga att skapa samverkan och driva frågor framåt. Du kommunicerar tydligt och kan överbrygga olika perspektiv mellan verksamhet, teknik och leverantörer. Du har gott omdöme, tar ansvar när frågor behöver hanteras och följs upp, och bidrar till ett öppet, prestigelöst och hjälpsamt samarbetsklimat. Som person är du även nyfiken och utvecklingsinriktad med ett intresse för ständiga förbättringar.
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Anställningens placering är Stockholm alternativt Östersund. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.Så ansöker du
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 23/8Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Petra Römer, enhetschef. Vi är tillgängliga för frågor om anställningen från den 10 augusti. Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för Saco-S eller ST. Samtliga nås via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, samt olika aktiviteter via vår sport- och friluftsförening och kulturförening. Välkommen till våra moderna kontor i en organisation med ett viktigt uppdrag. Vi är en arbetsplats med trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt övergripande uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig myndighet för klimat- och miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av regeringen inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket driver och samordnar miljöarbetet i Sverige. Vi bidrar till ett robust och hållbart samhälle.
Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, resurseffektivitet, miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning. Myndighetens ansvarsområden är integrerade i andra viktiga samhällsfrågor och bidrar därför till hela samhällets utveckling. Naturvårdsverket arbetar också för att stärka samhällets beredskap.
Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naturvårdsverket
(org.nr 202100-1975), https://www.naturvardsverket.se/
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Naturvårdsverket Jobbnummer
10018362