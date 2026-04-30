Senior Account Manager
Senior Account Manager - Omsorgsnära tjänster Samhall AB
Vill du göra skillnad tillsammans med Sveriges viktigaste företag?
Genom våra kunduppdrag utvecklar vi personer med funktionsnedsättning, bryter utanförskap och bidrar till en ökad mångfald i arbetslivet. Det ger en kombination av kundnytta, medarbetarnytta och samhällsnytta som inget annat företag kommer i närheten av. En affärsidé som gett oss utmärkelsen Europas mest hållbara företag.
Made for Sales har fått uppdraget att rekrytera en Senior Account Manager med fokus på omsorgsnära tjänster till Samhall. I denna roll får du möjlighet att kombinera affärsmässighet med samhällsnytta genom att bidra till utvecklingen av ett affärsområde med stor tillväxtpotential samtidigt som du är med och skapar nya arbetstillfällen för Samhalls medarbetare.
I rollen som Senior Account Manager arbetar du med komplex tjänsteförsäljning mot offentlig sektor, med särskilt fokus på att identifiera och etablera nya kundrelationer med kommuner och deras behov inom hemtjänstnära service.
Du ansvarar för att identifiera, utveckla och driva affärsmöjligheter inom Samhalls omsorgsnära tjänster, vilka omfattar bland annat brukartvätt, städning i hemmet, inköp och leverans av dagligvaror samt andra servicetjänster kopplade till hemtjänst. Ej omvårdnad.
Tyngdpunkten ligger på att arbeta proaktivt och långsiktigt. Du bygger relationer, driver dialog och positionerar Samhall som en samarbetspartner redan innan upphandlingar initieras.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
Identifiera, kontakta och etablera nya kundrelationer med kommuner nationellt
Bygga och utveckla relationer med beslutsfattare på olika nivåer
Driva dialog kring hur kommuner kan effektivisera och utveckla sina servicetjänster
Skapa och utveckla en pipeline av affärsmöjligheter
Initiera affärer och bidra i upphandlingsprocesser tillsammans med kollegor
Du arbetar nära både försäljningschef och tjänsteägare, och samverkar med övriga säljare, driftorganisationen samt relevanta stödfunktioner för att säkerställa att affärer utvecklas, förankras internt och levereras med hög kvalitet.
Vi söker dig som är en erfaren och affärsdriven säljare med dokumenterat goda resultat från komplex tjänsteförsäljning.
Du har erfarenhet av att arbeta mot offentlig sektor och en god förståelse för LOU och kommunala beslutsprocesser. Du är van vid att navigera i organisationer med flera beslutsnivåer och har en stark förmåga att bygga långsiktiga relationer.
Som person är du strukturerad, uthållig och självgående, med ett tydligt driv i din nykundsbearbetning. Du trivs i en roll där framgång bygger på att skapa förtroende över tid.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av proaktiv försäljning mot offentlig sektor
Har arbetat med komplexa affärer och långa säljcykler
Har förmåga att påverka och driva affärer i tidiga skeden
Är trygg i dialog med beslutsfattare och kan skapa förtroende i alla led
Erfarenhet från vård, omsorg eller närliggande områden är meriterande, men inget krav.
Du erbjuds en utvecklande och strategiskt viktig roll i en organisation med ett tydligt samhällsuppdrag.
Du får möjlighet att arbeta med affärer som gör verklig skillnad - både för kunder och för människor - samtidigt som du är med och utvecklar ett affärsområde med stor tillväxtpotential.
Du blir en del av ett engagerat säljteam med hög kompetens och arbetar nära erfarna kollegor inom både försäljning och affärsutveckling.
Samhall erbjuder en arbetsmiljö präglad av engagemang, samarbete och ett starkt värderingsdrivet fokus.
Rollen är nationell och innebär resor i tjänsten. Placeringsort är flexibel och inte avgörande för rätt person.
Låter detta som din nästa utmaning? Vi ser fram emot din ansökan. Urval sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Vid frågor om tjänsten kontakta Made for Sales, Julia Gäreskog, via kontaktuppgifter nedan. Fackliga kontaktuppgifter till Samhall är:
Siwerth Ahlm Unionen, 070-546 87 17Asim Zilic SACO, 070-359 45 15Linda Hinderyd, Ledarna 072-2044967Sedan vi startade verksamheten för över 40 år sedan har vi bidragit till en arbetsmarknad där alla ses som en tillgång. Det är vi stolta över och idag är vi Sveriges största företag med verksamhet över hela landet - vi finns där behovet finns.
Samhall ägs av svenska staten och omsätter årligen ca nio miljarder kronor. Allt överskott stannar i bolaget och investeras bland annat i utbildning och kompetensutveckling för våra medarbetare.
Vår verksamhet finns på över 500 orter med anställda i så gott som alla kommuner. Varmt välkommen till Samhall!
Läs mer om oss på vår hemsida: https://samhall.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Made for Sales Nordic AB
(org.nr 556790-0286)
Hammarbybacken 31
)
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Samhall AB Kontakt
Researcher
Julia Gäreskog julia.gareskog@madeforsales.se 0768339795 Jobbnummer
9884258